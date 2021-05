Dienstleister erhöht trotz Mega-Fusion

Oftersheim. Seit fast 50 Jahren erledigen viele Kommunen in Baden-Württemberg die Aufgaben der elektronischen Datenverarbeitung gemeinsam. Um wirtschaftlicher arbeiten zu können, schlossen sich 2003 drei bis dahin selbstständige Rechenzentren zusammen. Schließlich fusionierten 2018 die Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), die Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) und die Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) mit der Datenzentrale Baden-Württemberg zu einem IT-Dienstleister für Kommunen.

Mit dem Zusammenschluss sind die unterschiedlichen ausgestalteten Vertrags- und Rechtsbeziehungen zwischen den Partnern auf die „Komm.ONE“ als Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen. In der Sitzung nahm der Gemeinderat Kenntnis von der Änderung der neuen Benutzungsordnung und stimmte der Umstellung der rechtlichen Regelwerke und der Anpassung der Rahmenbedingungen zu. Mit dem einstimmigen Beschluss ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeister Jens Geiß, alle Maßnahmen durchzuführen.

Synergien nur bedingt erkennbar

An sieben Standorten in Baden-Württemberg beschäftigt die Anstalt rund 1600 Mitarbeiter. In einer fast zweijährigen Übergangszeit waren die Regelwerke und Rechtsverhältnisse zwischen „Komm.ONE“ und den Zweckverbandsmitgliedern fortgeführt sowie die Entgelte für die von den Kunden bezogenen Leistungen gesplittet worden. Nun soll alles vereinheitlicht, zusammengeführt und auf einen Standard umgestellt werden, um die mit der Fusion Synergien voranzutreiben.

Für Oftersheim ergibt sich eine prognostizierte Kostensteigerung von 25 500 Euro im Jahr. Ein Preisaufschlag von zehn Prozent, bestätigte Bürgermeister Jens Geiß auf Nachfrage von Gemeinderat Werner Kerschgens (SPD). Michael Seidling (FWV) bezeichnete die Vereinheitlichung der Regelwerke als „gute Sache“. Er hoffe auf „mehr Transparenz und Effizienz“. Tillmann Hettinger (CDU) freut sich, dass das Vertragswerk „eine leistungsfähige IT in Baden-Württemberg garantiert“. „Die öffentliche Hand macht wieder alles teurer“, monierte Peter Pristl (FDP). Die Entscheidung fiel dennoch einstimmig. vw

