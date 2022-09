Dienstschluss nach fast 50 Jahren für Oftersheimerin Michaela Gutsmuths

Oftersheim/Heidelberg. „Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit für den Rhein-Neckar-Kreis“, begrüßte Landrat Stefan Dallinger vor Kurzem im Foyer des vierten Obergeschosses im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg Michaela Gutsmuths. Dallinger hob das freundliche Wesen, die immer verbindliche Art der Neu-Ruheständlerin und Oftersheimerin hervor und bedankte sich für die langjährige Zusammenarbeit.

Bei der kleinen Feierstunde sagte der Landrat: „Morgen dürften Sie Ihr 50-jähriges Dienstjubiläum feiern. Das ist eine große Besonderheit,die nur ganz wenigen Kolleginnen und Kollegen zuteil wird.“

Michaela Gutsmuths absolvierte eine Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst beim Regierungspräsidium Karlsruhe und Landratsamt Heidelberg und begann nach der Laufbahnprüfungbeim Wasserwirtschaftsamt Heidelberg. Nach verschiedenen Beförderungen wurde die heute 66-Jährige 1980 zum Straßenbauamt Heidelberg versetzt.

Seit dem 1. August 1985 ist Michaela Gutsmuths beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis beschäftigt. Zunächst arbeitete sie im Amt für Verkehrswesen als Sachbearbeiterin für Gemeindeverbindungsstraßen. Am 1. April 1995 wurde sie zum Kämmereiamt umgesetzt und war für die Beitreibung von Gebühren, Bußgeldern und Zwangsgeldern sowie die Schornsteinfegergebühren zuständig. Seit Dezember 2003 ist Gutsmuths Kassiererin bei der Kreiskasse.

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum konnte sie am 1. September 1997 feiern, ihr 40-jähriges am 1. September 2012 und – theoretisch – am 1. September 2022 ihr 50-jähriges.

Als Anerkennung für Michaela Gutsmuths fast fünf Jahrzehnte andauerndes Engagement im öffentlichen Dienst überreichte ihr Landrat Stefan Dallinger einen bunten Blumenstrauß und die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand.