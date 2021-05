Dieses Trio sucht Gespräch auf der Straße

Oftersheim. Was kann man tun gegen sinnlose Zerstörung des öffentlichen Eigentums oder gegen lautstarken Lärm von Jugendlichen? Darüber wurde im Gemeinderat und in der Verwaltung schon öfter diskutiert, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Polizeivertreter aus Schwetzingen kontrollieren regelmäßig neuralgische Schwerpunkte auf dem Oftersheimer Gemeindegebiet und haben immer mal wieder für präventiv wirkende mobile Jugendarbeit in der Hardtgemeinde geworben.

Regelmäßig unterwegs

Da das Jugendzentrum (Juz) derzeit wegen der Corona-Pandemie seine Angebote nur eingeschränkt anbieten kann, ist die Idee entstanden, dass die Mitarbeiter regelmäßig durch Oftersheim laufen, damit sie mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen können.

Unterwegs sind Hausleiter Sebastian Längerer und seine Kollegin Eva Leibig auf allen möglichen Wegen, unterstützt werden sie dabei vom Jugendreferenten Steffen Eisemann. Voraussetzung für einen erfolgreichen Testlauf ist natürlich, dass die Jugendlichen auch bereit sind, sich auf ein Gespräch einzulassen.

Steffen Eisemann betont: „Wir sind keine Ordnungshüter, unsere Aufgabe ist es, Jugendliche zu unterstützen. Wir müssen ausprobieren, wie es uns am besten gelingt, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen.“ Die erste Testphase läuft derzeit. Wenn sie beendet ist, wird man an den Auswertungen sehen, was sie gebracht haben wird, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Verwaltung. zg