Oftersheim. Im Pazifischen Ozean liegen die 83 Inseln von Vanuatu, eigentlich ein Südseeparadies. Doch es gibt eine Kehrseite: Vanuatu ist das Land, das weltweit am stärksten durch Naturgewalten und Klimawandel gefährdet ist.

Ein weiteres Problem ist die Gewalt gegen Frauen. Ein Großteil, auch der landwirtschaftlichen Arbeiten, wird von ihnen geleistet. Gleichzeitig haben sie traditionell kaum Entscheidungsfreiheiten, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde.

Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen die Frage zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles in Wanken gerät? Steht das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund oder ist es nur auf Sand gebaut?

Verzicht auf Präsenz-Gottesdienst

Die Oftersheimer katholischen und evangelischen Frauen verzichten in diesem Jahr auf einen Präsenzgottesdienst und laden stattdessen zum Weltgebetstag-Gottesdienst ein, der am Freitag, 5. März, um 19 Uhr auf Bibel.TV übertragen wird. Sie bieten außerdem Gottesdienstunterlagen, Meditationstexte und Hinweise zu diesem Tag an.

Diese liegen sowohl in der evangelischen wie auch in der katholischen Kirche zum Mitnehmen ab Montag, 1. März bereit. zg

Info: Die Verbindungsdaten für Spenden bei der Evangelische Bank EG in Kassel lauten, IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40