  Digitaler Unternehmensbesuch von Winfried Kretschmann

Von Anette Zietsch

Oftersheim/Ketsch. „Das Land will schließlich auch im Wahlkampf gut regiert sein“, entschuldigte der Grünen-Landtagskandidat Andre Baumann seinen Parteifreund Winfried Kretschmann, der sich um „das akademische Viertel“ verspätete. Nach rund 15 Minuten war auch der Ministerpräsident der Videokonferenz zugeschaltet. Das Hauptthema des digitalen Unternehmensbesuchs bei innovativen Firmen der Region war die Holzbau-Offensive des Landes Baden-Württemberg zur Reduktion des Betoneinsatzes. Baumann saß mit Geschäftsführer Simon Stelgens von der Firma S-Quadrat Konzepte im „kleinen Studio“ des Oftersheimer Betriebs im Gewerbepark Hardtwald. Mit dabei war auch Thomas Griesser, Geschäftsführer der G+S Holzbau aus Ketsch - Corona-konform hinter einer durchsichtigen Trennwand.

Erweitert wurde die Runde durch Norbert Knopf, den Grünen-Landtagskandidaten für den Wahlkreis Wiesloch, der die Gundermann Mikroelektronik aus St. Leon-Rot mit ihrem Geschäftsführer Helmut Gundermann vorstellte. Er hat ein Messgerät entwickelt, mit dem man feststellen kann, wann es - insbesondere während der Corona-Pandemie - Zeit zum Lüften ist. Die beiden waren von ihren Büros zugeschaltet.

„In Baden-Württemberg geht es ja immer um Innovation, das ist sozusagen das Grundrauschen dieses Landes. Innovation macht uns stark“, freute sich der Ministerpräsident in Stuttgart darauf, „dass wir auf diese Art und Weise ein interessantes Gespräch führen können.“ Andre Baumann verwies auf die von der Landesregierung 2018 gestartete Holzbau-Offensive, die maßgeblich dazu beitrage, die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Aufstockung von Bestandsgebäuden in Holzbauweise könne dafür sorgen, schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der so dringend gebraucht werde. „Und mit nachhaltigen Baumaterialien können wir dem Klimawandel entgegenwirken, denn die Betonverwendung ist weltweit für mehr CO2-Emissionen verantwortlich als der gesamte Flugverkehr“, sagte Baumann.

Schreinermeister Simon Stelgens versteht seine Firma S-Quadrat Konzepte als modernen Handwerksbetrieb. Vor 18 Jahren hat er mit der Fertigung von Möbeln aus Schreinerhand begonnen. Der Betrieb verbindet Handwerk mit Innenarchitektur und Fachhandel und schafft so individuelle Lösungen: „Dadurch unterscheiden wir uns von anderen.“

Thomas Griesser, Inhaber von G+S Holzbau in Ketsch, kommt aus dem klassischen Zimmererhandwerk. Vor knapp zehn Jahren hat er die Weichen für die Aufstockungen von Gebäuden mit Holz gestellt, insbesondere in den Innenstädten. Aber ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, ob ein- oder mehrgeschossig - „wir decken das ganze Spektrum ab“.

Mehr Material vom Staatsforst

Stelgens möchte künftig mehr Holz vom Staatsforst und von privaten Waldbesitzern beziehen. „Wir haben unseren Firmensitz im Hardtwald, inmitten eines zusammenhängenden Waldstücks.“ Dennoch müsse er, wenn er beim klassischen Holzhandel sein Material beziehe, auf Lieferungen etwa aus der Ukraine oder Ungarn zurückgreifen. „Deshalb wollen wir ein kleines Sägewerk errichten und Holz aus der Region kaufen.“ Er bat Kretschmann um Informationen, ob es schon ähnliche Beispiele und Fördermöglichkeiten gibt.

Auch Griesser ist nicht begeistert über das knappe Gut Holz aus hiesigen Wäldern. Die Preise hätten stark angezogen. Viel Holz werde in die USA und nach China verkauft. Ob die Politik da einwirken könne, wollte er wissen. Der Ministerpräsident war überrascht. Er habe gedacht, es gebe aufgrund des vielen Schadholzes ein Überangebot und die Holzpreise seien gerade im Keller. „Beim Forst kommt immer weniger Geld an, aber für die Betriebe gehen die Preise hoch“, meinte Stelgens. Die Industrie könne günstiger kaufen als die kleinen holzverarbeitenden Unternehmen.

Andre Baumann versprach, die genauen Antworten von Kretschmann an die beiden Firmenchefs aus Oftersheim und aus Ketsch zu übermitteln. Und er sparte nicht mit Lob: „Die beiden Betriebe setzen die Holzbau-Offensive des Landes mustergültig um.“

Winfried Kretschmann nutzte das Gespräch auch, um sich gegen die Diskussion über das vermeintliche Verbot von Einfamilienhäusern zu stellen. „Es ist natürlich Quatsch, dass die Grünen das verbieten wollen. Aber die Aufstockung von Häusern ist für Baden-Württemberg von enormer Bedeutung. Da steckt viel Potenzial drin“, warb er für diese Alternative. Von Thomas Griesser wollte er wissen, ob die politischen Rahmenbedingungen so gesteckt sind, „dass es flutscht“. Zur Freude des Ministerpräsidenten bestätigte der Geschäftsführer von G+S eine große Nachfrage: „Wir planen ein Jahr im Voraus.“

Der Ministerpräsident lobte alle Chefs in der digitalen Runde: „Auf solchen innovativen Unternehmen ruht die Prosperität dieses Landes. Anerkennung für die neuen Ideen, die sie umsetzen und die dem erschwinglichen Wohnungsbau und der Umwelt zugutekommen.“

Öffnet der Schlossgarten bald?

Wir haben die Gelegenheit genutzt, um den Ministerpräsidenten auf die Öffnung des Schwetzinger Schlossgartens und des Einzelhandels anzusprechen. „Dieser wunderbare Schlossgarten ist mir natürlich persönlich bekannt“, erklärte Winfried Kretschmann. Er gehöre zu den Kleinodien des Landes. Mit den neuen Schnelltests, die jetzt auf den Markt kommen, sei das Handling einfacher. „Ich werde bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch einbringen, dass wir Öffnungskonzepte verbunden mit einer Teststrategie erwägen. Dabei stehen dann Bereiche wie der Schlossgarten ganz vorne.“

Er warnte aber auch: „Zurzeit steigen die Infektionszahlen wieder, weil wir gefährlichere, ansteckendere Mutanten haben. Deshalb müssen wir weiterhin umsichtig sein. Aber die Tests können uns die Möglichkeit bieten, trotz dieses Risikos leichter zu öffnen, wenn wir dadurch die Gefahr eindämmen können, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Insofern kann ich Ihnen leichte Hoffnung machen.“ Gleiches gelte für den Einzelhandel, stellte er die Möglichkeit der Öffnung „in Bälde“ in Aussicht.