Oftersheim. Normalerweise werden Menschen, die häufig Blut spenden, beim Neujahrsempfang in der Kurpfalzhalle geehrt. Da die Veranstaltung in diesem Jahr jedoch digital stattgefunden hatte, war dies nicht möglich, Bürgermeister Jens Geiß dankte dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Hans-Thomas Dilger vorab jedoch am Telefon für sein Engagement: Er hat bereits 125-mal sein Blut gespendet.

AdUnit urban-intext1

Nun bekam Dilger die Auszeichnung vom Rathaus-Chef auch persönlich. Dabei überreichte er ihm ein Präsent – roten Wein – und betonte die Bedeutung dieses Dienstes. Die anderen Blutspender erhielten bereits per Post ihre Urkunden und Ehrungsnadeln.

25-mal Blut spendeten: Andreas Bräunling, Katharina Doktor, Ayse Ercan und Petra Koloska.

10-mal waren es bei: Patrick Alberti, Uta Diemer, Natascha Heinen und Jessica Sarembe. zg