DLRG-Rettungskurs im Hallenbad startet

Oftersheim. Die DLRG Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt startet am Mittwoch, 12. Januar, um 19 Uhr einen Rettungsschwimmkurs. In diesem Kurs kann jeder gute Schwimmer erlernen, wie man sich selbst und andere vor Gefahren im und am Wasser schützt, heißt es in einer Pressemitteilung der DLRG.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie erschöpfte und bewusstlose Menschen sicher an Land gebracht und dort medizinisch versorgt werden können, ist ebenfalls Teil der Übungseinheiten. Der Kurs beinhaltet eine praktische sowie eine theoretische Ausbildung von 16 Unterrichtseinheiten und einen Erste-Hilfe-Kurs.

Der Rettungsschwimmkurs beginnt am Mittwoch, 12. Januar, um 19 Uhr im Hallenbad Brühl und findet danach wöchentlich statt.