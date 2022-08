Dr. Andre Baumann arbeitet in Oftersheimer Bäckerei

Oftersheim. Morgens um fünf ist es in Oftersheim noch dunkel. Aber an einigen Orten wird schon gearbeitet, wie in der Backstube der Landbrotbäckerei Schnabel in der Mannheimer Straße. Dort klingelten in aller Frühe Dr. Andre Baumann, der Landtagsabgeordnete der Grünen, und Patrick Alberti von der Grünen Gemeinderatsfraktion. Denn Baumann nutzt die Sommerpause für eine Handwerkstour. Dort möchte er Werbung für das Handwerk machen, anpacken und zuhören, wo der Schuh drückt. „Handwerk hat einen goldenen Boden und muss diesen auch morgen noch haben“, sagt Baumann.

In der dritten Generation

Christian Schnabel führt den Familienbetrieb mit Kerstin Schnabel mittlerweile in der dritten Generation. Alles wird mit frischen Zutaten ganz traditionell in Handarbeit hergestellt. Das schmeckt man und darum kommen die Stammkunden auch gerne immer wieder. An manchen Tagen kann man die lange Schlange vor dem Eingang schon von Weitem sehen.

Probleme machten dem Geschäft in der Mannheimer Straße die Kanalsanierungsarbeiten, die zu einem spürbaren Rückgang der Kunden führte. Zum Ausgleich setzt die Bäckerei auf Innovation. „Bei uns ist die digitale Welt voll angekommen“, berichtet Kerstin Schnabel und meint damit unter anderem den Online-Shop. Dort können die leckeren Backwaren bestellt werden und die werden dann auch gleich am nächsten Tag an die Haustüre geliefert. „Natürlich im nachhaltigen Stoffbeutel“, ergänzt Christian Schnabel. „Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig und zwar auch in der Produktion“, berichtet der Bäckermeister, der auf qualitativ hochwertige und traditionelle Zutaten setzt. Zum Beispiel selbst hergestellten Sauerteig.

Und dieser Sauerteig stand auch im Mittelpunkt des Besuchs von Andre Baumann und Patrick Alberti, die es sich nicht nehmen ließen, selbst mitzuhelfen. Christian Schnabel hatte die Idee, an diesem Morgen Brot zu backen und dieses an die Tafeln der Region zu verteilen. Und während sie buken, kam das Gespräch auf die verschiedenen Themen, die das Handwerk zurzeit besonders beschäftigt: die gestiegenen Energiekosten, der Fachkräftemangel und die allgemeine wirtschaftliche Situation kleiner Familienbetriebe. „Ohne das Handwerk läuft nichts“, sagt Baumann. „Darum müssen wir dieses weiter so gut wie möglich unterstützen. Und wir alle müssen gutes Handwerk wertschätzen – auch beim Einkauf von Brötchen und Croissants.“

Eine Ausbildung beginnen

Der Abgeordnete der Grünen setzt sich dafür ein, dass junge Menschen eine Ausbildung beginnen und ein Handwerk erlernen. „Eine Meister-Ausbildung ist genauso wichtig und genauso gut wie ein Studium“, so Baumanns Einordnung.

Gegen 8 Uhr waren dann über einhundert Brote fertig, die Andre Baumann behutsam aus dem Backofen holte und im Anschluss zusammen mit Alberti beim Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“, im Fair-Teiler Eppelheim und dem Tafelladen in Hockenheim ablieferte.