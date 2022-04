Dr. Simon Layer besetzt zweite Pfarrstelle in Oftersheim

Oftersheim. Seit über einem Jahr blieb die zweite Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde in Oftersheim unbesetzt. Jetzt soll Pfarrer Tobias Habicht endlich wieder einen Teampartner bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infolge der Stellenausschreibungen erreichte die Kirchengemeinde zwei Bewerbungen: Dr. Simon Layer wurde 1988 in Plankstadt geboren und äußerte großes Interesse, nach seinem Probedienst wieder mit seiner Frau in Richtung Heimat zu ziehen. Die zweite Bewerbung kam von Andrea Schweizer, gebürtige Pforzheimerin und langjährige Gemeindepfarrerin.

Qualifizierte Kandidaten

Wer die zweite Pfarrstelle an der Seite von Tobias Habicht antreten soll, wurde jetzt im Verlauf eines Wahlgottesdienstes bestimmt. Der besondere Gottesdienst wurde von Dekanin Annemarie Steinebrunner geleitet. Nachdem beide Bewerber durch mehrere Gespräche, Vorstellungsrunden und je einen Vorstellungsgottesdienst in der Christuskirche kennengelernt werden konnten, stünde nun die Wahl zwischen „zwei kompetenten, sympathischen und interessanten Menschen“ bevor, so Steinebrunner zu Beginn des Gottesdienstes. Eben deshalb sei diese Entscheidung keineswegs eine leichte. Aus diesem Grund, um den Beistand Gottes zu gewährleisten, werde eine solche Entscheidung „nicht einfach nebenbei“ in einer Gemeinderatsitzung, sondern in einem Gottesdienst, gefällt, betonte die Dekanin.

Evangelische Kirche Dr. Simon Layer ist der zweite Pfarrer in Oftersheim 6 Bilder Mehr erfahren

Einige Aspekte scheinen die Last der Entscheidung ein wenig mindern zu können: „Beide wären eine gute Wahl,“ versicherte Steinebrunner. Eine falsche Wahl gäbe es in diesem Fall nicht. „Niemand wird arbeitslos, freie Stellen gibt es genug“, ergänzte sie. „Was ist Ihr Bild von Kirche?“, „Wie kann die Kirche angesichts der steigenden Austrittszahlen wieder an Relevanz gewinnen?“ seien nur zwei beispielhafte Fragen gewesen, die den beiden Bewerbern in den zuvor geführten Gesprächen gestellt wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusätzlich betonte Steinebrunner die bestehende Vielfalt in der evangelischen Kirchengemeinde in Oftersheim, weshalb man zudem hinterfragt hätte, inwiefern die Person in das Team passen könnten und welche Schwerpunkte sie durch ihr Können setzen werden würden. „Auf all diese wichtigen Fragen haben die beiden Bewerber sich bereitwillig eingelassen,“ berichtete Steinebrunner.

Vor diesen Hintergründen las Christine Wolf, die Schuldekanin, daraufhin das Kirchenrecht vor und leitete dann auch die Auszählung der Stimmen. Zwei der 14 Wahlberechtigten – der Kirchengemeinderat, Pfarrer Tobias Habicht und Dekanin Steinebrunner – seien aus Krankheitsgründen verhindert, weshalb sie rechtmäßig per Briefwahl abgestimmt hätten. Die Wahl der übrigen Stimmen fand danach öffentlich statt: Wolf las in alphabetischer Reihenfolge die Namen vor und die Kreuzchen der Stimmberechtigten wurden in eine Wahlbox geworfen.

Mehr zum Thema Evangelische Kirche Dr. Simon Layer bewirbt sich auf Pfarrstelle in Oftersheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Andrea Schweizer stellt sich als Pfarrerin in Oftersheim vor Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Katholische Kirchengemeinde Bewegender Trauergottesdienst für Pfarrer Wolfgang Gaber Mehr erfahren

Das gesamte Prozedere wurde musikalisch begleitet. Die Auszählung nahm Wolf gemeinsam mit zwei Unterstützern aus den Reihen der Kirchenältesten vor. Nach wenigen Minuten gab Dekanin Steinebrunner das Ergebnis der Wahl, die ordnungsgemäß verlaufen sei, bekannt: Dr. Simon Layer wird der neue Pfarrer im Amt der Zweitstelle in Oftersheim. Wann das neue Engagement beginnt, steht unterdessen noch nicht fest.

Freude über komplettiertes Team

Die beiden Bewerber selbst waren beim Wahlgottesdienst nicht anwesend und werden von Steinebrunner über das Wahlergebnis informiert. Layer, der in seinem Porträt schreibt „In der Kurpfalz ist es immer noch am schönsten“, wird der Gemeinde künftig seinen Dienst erweisen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sein zukünftiger Kollege Tobias Habicht teilte am nächsten Morgen in den sozialen Medien den Post der evangelischen Kirchengemeinde, in dem zu lesen war, Layer habe seine Wahl bereits angenommen. „Mit großer Freude dürfen wir die Wahl von Pfarrer Dr. Tobias Layer auf die zweite Pfarrstelle verkünden“, hatte die Kirchengemeinde zuvor geschrieben. Er werde nach ein wenig mehr als einem Jahr Vakanz die Nachfolge von Pfarrerin Prof. Dr. Sibylle Rolf antreten und das Team komplettieren. Der zweiten Bewerberin Andrea Schweizer dankte die Kirchengemeinde für ihre Bewerbung und „die guten Begegnungen und den Austausch“ im Verlauf der Bewerbung.