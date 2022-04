Dr. Simon Layer bewirbt sich auf Pfarrstelle in Oftersheim

Oftersheim. Die evangelische Kirchengemeinde sucht eine Nachfolge für Professorin Dr. Sybille Rolf. Pfarrer Dr. Simon Layer stellte sich nun als zweiter Bewerber in der Christuskirche während eines Gottesdienstes den Gläubigen mit einer Predigt zum Thema „Freiheit“ vor. In der vergangenen Woche hatte Pfarrerin Andrea Schweizer einen Gottesdienst gestaltet.

Layer verglich in seiner Predigt Freiheit mit einem Container, in dem viele Freiheiten Platz fänden. Als Beispiele führte er die Gedanken- und Reisefreiheit, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was man essen möchte, und viele andere Freiheiten an. Aber: Persönliche Freiheit ende dort, wo die Freiheit des anderen beginne, so Layer. Und die Freiheit in Liebe bedeute nicht, auf Kosten anderer Menschen zu leben. Im Verlauf eines Gebetes forderte er die Gemeinde auf, eine brennende Kerze in den Kerzenbaum vor dem Altar zu stecken und eigene Gedanken im Gebet damit zu verbinden.

Fachkundig und teamfähig

Nach dem Gottesdienst eröffnete Bernd Kappenstein als Vorsitzender die Gemeindeversammlung, um den Gottesdienstbesuchern die Gelegenheit zu weiteren Fragen zu geben. Simon Layer zeigte sich fachkundig und erläuterte seine Vorstellungen auf die Fragen zur Jugend- und Seniorenarbeit sowie der Musik in den Gottesdiensten.

Zum Abschluss der Fragerunde wurde er zu seiner Teamfähigkeit speziell in Zusammenarbeit mit Pfarrer Tobias Habicht befragt. Er selbst unterstrich, diese Teamfähigkeit zu besitzen – eine Aussage, die von einer Gottesdienstbesucherin, die Layer schon lange kennt, bestätigt wurde.

Am Donnerstag, 7. April, werden die Mitglieder des Kirchengemeinderates, Pfarrer Tobias Habicht und Dekanin Annemarie Steinebrunner in einem Wahlgottesdienst ab 18.30 Uhr die Auswahl zwischen Andrea Schweizer und Dr. Simon Layer haben. Der Kirchengemeinderat wird dem Bewerber nach der Ordnung der Landeskirche das Vertrauen aussprechen. Die beide Kandidaten selbst werden nicht anwesend sein und erhalten die Nachricht, wer an Habichts Seite treten wird, im Anschluss an den Gottesdienst.

„In der Kurpfalz ist es immer noch am schönsten“, schreibt Pfarrer Dr. Simon Layer in einer kurzen Vorstellung auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde als Einleitung.

Layer wurde 1988 in Heidelberg geboren und wuchs in Plankstadt auf, wo dieser sich im Sport und in der Kirche sehr engagierte. Während seines Theologiestudiums in Heidelberg wurde Dr. Simon Layer auch in den Plankstadter Kirchengemeinderat gewählt.

Abstecher in die Wissenschaft

Nach bestandenem Examen machte er einen Umweg über die Wissenschaft und forschte mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgesellschaft in Erlangen, wo er 2018 schließlich promovierte. Daraufhin ging es für den angehenden Pfarrer nach Mannheim-Vogelstang ins Vikariat und 2020 für seinen Probedienst nach Kraichtal-Münzesheim.

„Nach diesen zwei Jahren haben meine Frau und ich uns entschieden, uns noch einmal neu zu orientieren und etwas näher in Richtung Heimat ziehen zu wollen“, blickt Layer zurück. „Neben meinem Drang zu ausreichender Bewegung erfreue ich mich besonders an gehörter und selbst erzeugter Musik, Büchern, Tee in rauen Mengen und ganz besonders: heißer Schokolade.“

Am Ende seiner schriftlichen Vorstellung betont Dr. Simon Layer, er freue sich darauf, sowohl Gemeinde als auch die Menschen näher kennenzulernen und einige fröhliche gemeinsame Jahre in Oftersheim zu verbringen. jn/mgw