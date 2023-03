Drei Bücherwürmer erzählen beim Kinderbibelnachmittag in Oftersheim von Jesus

Oftersheim. Gebannt schauten die Kinder, die auf Kissen auf dem Boden der Kirche saßen, nach vorne, wo hinter einer Stellwand die drei Bücherwürmer Fridolin, Frieda und Willi als Handpuppen die Geschichte des Bartimäus zu erzählen begannen. Die drei hatten Post von einem Freund auch Jericho in Israel bekommen.

Da Fridolin gerne in der Bibel liest, wurde er ausgefragt, wie das Land so ist. Es sei ein warmes Land mit Palmen. Eine Geschichte von dem Ort taucht sogar in der Bibel auf: die des Bartimäus. Dieser wurde als Person eingeführt und berichtete, wie es ist, blind zu sein.

In acht Stationen mit einem zehnminütigen Wechsel konnten die Kinder, die dazu in Gruppen eingeteilt wurden, dann eine Stunde lang erleben, wie es ist, nicht sehen zu können. Direkt am Eingang der Kirche hatten die Ehrenamtlichen Ina und Mariana dazu ein Erlebnisparcours aufgebaut. Mit verbunden Augen fanden die Kinder durch Fühlen und geführt werden von anderen den Weg über Seile, eine aus dem Boden liegenden Sprossenleiter und andere Hindernisse. Die Kinder waren mit viel Spaß und Gekicher bei der Sache.

Laura (Mitte) zeigt den neugierigen Kindern, wie das Daumenkino mit der Geschichte des Bartimäus richtig zusammengetackert wird. © Rudeloff

Die nächste Station war eine Kombination aus Fühlen, Tasten und Hören. Um einen Tisch herum waren verschiedene Boxen mit Sachen zum Fühlen ausgebreitet, aber auch Dosen zum Riechen.

In der Erzählstation wurde die Geschichte von Bartimäus mit Hilfe von wechselnden Bildern weitererzählt. Dazu wurde ein sogenanntes Kamishibai, Papiertheater, benutzt. Gespannt lauschten die Kleinen den Worten von Barbara. Sie erfuhren, wie der Bettler Bartimäus zu Jesus gebracht wurde, der ihn sehen wollte. Dort erfolgte die Heilung: Er sah ein Licht, wie er es nie zuvor gesehen hatte.

Eine zentrale Rolle spielen dabei das Ertasten, der Abstand der Punkte und die Dicke des Papiers. Auch die Bibel gibt es in Blindenschrift, lernen die Kinder, aber diese muss deutlich größer sein und ist viel teurer.

Eine weitere Tast-Station des Nachmittags beschäftigte sich mit dem Thema „Münzen“, die nicht nur an ihrer Farbe, sondern auch durch das Fühlen ihrer Größe und Prägung erkannt werden können. Aus 32 Karten, die sortiert wurden, entstand ein Daumenkino, welches die Geschichte von Bartimäus von blind bis sehend veranschaulichte. Stärkung gab es für groß und klein im großen Saal mit Kuchen und Getränken bei der Versorgungsstation von Caroline und Anja. Für alle Gruppen, die schnell durch alle Stationen kamen, lagen Mandalas zum Ausmalen bereit.

Nach einer Stunde ging das Theaterstück weiter, das die Geschichte bis zur Heilung erzählte. Anschließend wurde inspiriert an den Postkarten, die die Würmer von ihrem Freund aus Israel bekommen hatten, gebastelt. „Der Gedanke ist etwas für die Omas oder Bekannte für Ostern zu Basteln und ihnen von der Geschichte zu erzählen oder Grüße zu senden“, so Hauptorganisatorin Dagny Pfeiffer.

Laut Pfeiffer hatte es im Vorfeld 40 Anmeldungen gegeben, letztendlich kamen jedoch zwischen 45 und 50 Kinder. Ein Großteil der Kinder sei bereits im Januar und im vergangenen April beim Bibelnachmittag dabei gewesen. „Den Wiederholungstätern scheint es gefallen zu haben“, meint Pfeiffer.

Die Stationen und Gruppen wurden von einem Team aus Ehrenamtlichen, hauptsächlich Mütter und einem Vater der Kinder, aber auch Konfirmanden und Ehemalige geleitet. Insgesamt waren 15 Personen im Helfer-Team und zudem acht bis zehn Konfirmanden. Pfeiffer zeigte sich mit dem Nachmittag sehr zufrieden.