Drei Jahrgänge feiern Jubelkonfirmation in Oftersheim

Oftersheim. Wie oft sei in der Öffentlichkeit zu hören, Religion sei Privatsache, fragt Pfarrer Tobias Habicht rhetorisch. Wie wohltuend sichtbar Glaube werden könne, habe sich an den vergangenen drei Wochenenden in der Oftersheimer Christuskirche gezeigt.

„Acht Gottesdienste standen im Zeichen der Jubelkonfirmationen“, freut sich Habicht: eine Eichenkonfirmation (Konfirmation vor 80 Jahren), drei Kronjuwelenkonfirmationen (75 Jahre), 26 Gnaden-Konfirmationen (70 Jahre), 26 Eiserne Konfirmationen (65 Jahre), 14 Diamantene (60 Jahre) und 24 Goldene Konfirmationen (vor 50 Jahren) wurden dabei gefeiert.

Schmucke Ansteckblume

Vor den verschiedenen Gottesdiensten trafen sich die 94 Jubilare der Jahrgänge 2020 bis 2022 im Gemeindesaal, um ihre obligatorische Ansteckblume zu erhalten. „Schon da stand der lebhafte Austausch, Bilder anschauen und die Erinnerung an die oftmals gemeinsam erlebte Zeit ganz präsent im Vordergrund, es wurde viel Dankbarkeit formuliert für das Gute, für das Erreichte im Leben, aber auch für die dunklen Tage und Stunden in jedem Leben, in denen man durch den Glauben sicheren Halt spürte“, fasst Tobias Habicht zusammen. Unter Glockengeläut und festlicher Orgelmusik zogen die Jubilare mit dem Kirchengemeinderat und dem Pfarrer in die Kirche ein.

Auch in seiner Predigt setzte Tobias Habicht den Schwerpunkt auf das „Zurückschauen“ und setzte dagegen den Wochenspruch zum Sonntag Okuli, das Jesuswort „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes“ – auf den ersten Blick ein hartes Widerwort zum sich Erinnern an besonderen Festtagen und Jubiläen, denn der Blick zurück gehöre für den Menschen automatisch dazu, nur aus den Erfahrungen – gleich welcher Art – lerne der Mensch sein Leben.

Aber der Blick zurück bedeute nicht auch automatisch, dass in der früheren alles besser gewesen sei – nur gebe es auch keine Garantie, dass es morgen besser würde. Der Fortschritt der Geschichte und des eigenen Lebens sei unaufhaltsam. „Denn das ist ja Fortschritt: Es geht weiter, ich gehe von einem zum anderen. Altes hört auf und anderes, Neues kommt. Und das muss leider nicht automatisch besser sein“, so Habicht, der betonte, er glaube nicht an den Fortschritt, er glaube an Gott. „Aber der Fortschritt kommt trotzdem, dieses Fortschreiten von einem zum anderen. Manchmal zu ganz Gutem und manchmal zu ganz Schlimmem. Schritt für Schritt.“

Fortschritt sei unausweichlich. Fortschritt sei ein Weg ins Ungewisse, zurechtkommen aber müsse man heute. Und das Fortschreiten passiere heute, nicht irgendwann, führte Habicht weiter aus. Jesus zeige mit einem ziemlich harten Wort, dass es weitergeht. „Ob wir wollen oder nicht.“ Seine Gewissheit sei: Er werde seine Furchen mit Jesus ziehen, werde heute mit Jesus leben und werde es dadurch können, mit ihm zu gehen ins Ungewisse und ins Unvermeidliche, ins Gute und Wunderbare. Da sei vermutlich in manchen Augen naiv oder fromm, er wisse aber keinen besseren Rat.

Stärken für weiteren Weg

Mit einem Gedenken an die Verstorbenen der oft großen Jahrgänge begann der eigentliche Segensakt der Gottesdienste. Einzeln wurden die Jubilare nach vorne vor den Altarraum gerufen. Sie wurden mit klassischen Konfirmationssegen für ihren weiteren Lebensweg gestärkt und bekamen eine Urkunde zur Erinnerung überreicht. Tief berührt und dankbar wurde die Welt mit Fürbitten ins Gebet genommen und mit dem „Vater Unser“ abgeschlossen.

Nach dem Segen für die versammelte Festgemeinde gab es noch weitere Möglichkeiten zur Begegnung der Menschen in und vor der Kirche. zg

