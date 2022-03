DRK und Integrationsbüros lehren, aus Hobbys Kraft zu schöpfen

Oftersheim. Stress bewältigen, sich Gutes tun, die eigenen Fähigkeiten besser nutzen und kreativ werden – das waren einige der Themen, mit denen sich Frauen, aber auch Männer, beim Online-Kurs zum Weltfrauentag auseinandersetzen konnten. Die Veranstaltung, die eine Kooperation zwischen den Integrationsbüros Oftersheim, Brühl und Ketsch sowie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Ortsverband Mannheim, war, bot den Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunft die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, sich auszutauschen und gleichzeitig sich zu äußern.

Die Integrationsbeauftragten Britta Josupeit (Oftersheim), Marsha Figueroa (Brühl), Anne Ashour-Leidinger (Ketsch) und Celina Wilson vom DRK haben dafür ein vorbildliches Konzept ausgearbeitet, das den jungen Frauen und Männern wertvolle Tipps gab, wie man seinen stressigen Alltag meistern und entspannt gestalten, kleine Pausen einlegen und Kraft schöpfen kann.

Kreativität gefragt: So lässt sich ein Ein-weckglas schön gestalten. © Figueroa

Schon die Vorstellungsrunde lief nicht nach dem üblichen Muster ab. Die zugeschalteten Teilnehmer stellten sich nicht mit Namen, Alter und Herkunft vor, sie nannten nur ihren Vornamen und informierten, was sie gerne machen und was ihnen im Alltag Kraft gibt. Zuerst waren die Moderatorinnen dran, ihre Vorlieben vorzustellen und zu erläutern, woraus sie Kraft für den Alltag schöpfen: Britta erzählte, dass sie sehr gerne draußen ist und leidenschaftlich gerne backt. Kraft geben ihr die Natur, Joggen und Musik. Marsha macht es ebenfalls viel Vergnügen, sich draußen in der Natur aufzuhalten oder zu lesen. Kraft gibt ihr, sich mit Freunden und der Familie zu treffen und zu sprechen. Celina gesteht, dass ihr die Natur, die Zeit mit der Familie Kraft gibt. Zudem macht es ihr Freude, ihre Zeit mit Freunden zu verbringen oder zu lesen. Anne liebt es ebenfalls, raus in die Natur zu gehen, zu kochen, zu lesen. Auf dieser Grundlage konnten die Teilnehmerinnen am Online-Kurs ihre Hobbys präsentiern und erläutern, was ihnen Kraft gibt, den Alltag zu bewältigen.

Die Natur bereitet Vergnügen

Erstaunlich nuanciert äußerten Betül, Deniz, Filiz, Fatima, Hatice, Alina, Öznur oder Ayfer ihre Ansichten. Den meisten unter ihnen macht Spazierengehen in der Natur viel Vergnügen, aber auch lesen und Videofilme schauen, Fahrradfahren, kochen, nähen oder häkeln. Kraft gibt ihnen, Zeit mit den Kindern zu verbringen, der Glaube, sich gute Filme anzuschauen, Musik zu hören oder Deutsch zu lernen. Fatima zum Beispiel betonte: „Ich möchte gut Deutsch sprechen können.“ Selcuk hingegen, der in der Türkei Lehrer und Schriftsteller war, liest und schreibt viel, das gibt ihm auch Kraft. Denn, so wie Ayfer betonte: „Was ich gerne mache, gibt mir auch Kraft.“

„Oft befinden wir uns mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft“, leiteten die Moderatorinnen abwechselnd zur nächsten Fragestellung über. „Es tut uns aber gut, im Hier und Jetzt zu weilen. Da gibt es ganz viele Momente, die wir genießen können.“ Und sie ermutigten alle, sich dafür zu öffnen und sie bewusst wahrzunehmen, sich Zeit für die Momente zu nehmen, die gut tun und wo man Neues entdecken und ausprobieren kann.

Dafür schlugen sie eine Reise durch die Sinne vor, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Um eine Antwort waren die Teilnehmerinnen nie verlegen. Ein gutes Gefühl gibt ihnen Sonne, Grün, Wasser, Regen, schön finden sie Blumen, Vögel, Pflanzen, blauen Himmel, Wolken in den verschiedenen Formen oder den Nachthimmel. Auch für Geräusche, die entspannen, wie Regen, Musik oder Wasser, Gerüche, die glücklich machen und mit schönen Erinnerungen in Verbindung gebracht werden, fanden sie stets passende Beispiele.

Bei der letzten Aufgabe, dem Dekorieren eines Einmachglases, waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dieser differenziert gestaltete Kurs der Integrationsbeauftragten war nie langweilig, die Inhalte wurden praxisbezogen gestaltet und zogen alle Teilnehmer mit ein. Auf die Atmosphäre wirkten sich positiv die stimmungsvollen Frühlingsmotive aus, die eingeblendet wurden.

