"Duo Camillo" spricht vor dem Auftritt in Oftersheim über die Rolle der Kirche

Oftersheim. Die Bühne ist bereitet: An diesem Samstag, 8. Oktober, richtet die katholische Pfarrei St. Kilian den Basar (Beginn 14 Uhr) in der Roland-Seidel-Halle aus. Der Gospelchor „Da Capo“ (19 Uhr) läutet das Abendprogramm ein, ehe dem Publikum Musikkabarett vom Feinsten geboten wird. Um 20 Uhr ist das „Duo Camillo“ mit seinem Jubiläumsprogramm „Im Himmel ist ’ne Party“ dran. Martin Schultheiß und sein Partner Fabian Vogt stehen für Unterhaltung pur. Vor dem Auftritt in Oftersheim hat diese Zeitung mit Schultheiß gesprochen.

Herr Schultheiß, angeblich waren Sie mit Ihrem Kollegen Fabian Vogt schon mal zur 1250-Jahr-Feier 2016 hier in Oftersheim. Erinnern Sie sich dunkel?

Martin Schultheiß: Boah, das ist sechs Jahre her. Richtig, das war am 19. November im abrissgeweihten Josefshaus. Ich habe mir notiert, dass es ungefähr 150 Leute waren und super Stimmung im Publikum herrschte. Ich erinnere mich an den langgestreckten Saal mit einer Guckkastenbühne. Es sind demnach positive Erinnerungen. Ach ja, unser CD-Verkauf lief damals auch sehr gut.

Sie versprechen mit Ihrem Jubiläumsprogramm: „Im Himmel ist ’ne Party“. Lassen Sie denn die Zuschauer in der Roland-Seidel-Halle am Samstagabend auf Erden?

Schultheiß (lacht): Es wird der bewährte Mix aus bissiger Satire, Klamauk und tiefsinnigem Humor sein. Wir werden wieder viel improvisieren. Theatersport – wenn man so will … wir lassen uns vom Publikum 20 Begriffe geben, und mein Kompagnon Fabian bringt das in Endreime. Das ist stets ein großes Hallo! Die ‚Party’ ist eine sehr freie Übersetzung einer Bibelstelle. Wenn einer den Weg zum Glauben findet, jubeln auch die Engel. Eine unserer Fragestellungen ist nämlich, warum so wenig Party bei Gottesdiensten ist? Der Himmel ist ja nicht jenseitig, sondern diesseitig. Bei uns geht es um verkrustete Gottesbilder, natürlich auch um Corona-Bewältigung und ums Ehrenamt. Es gibt doch so viele Welten!

Sie müssen uns gewiss nicht alles aus Ihrem Programm verraten, doch wer sind Sie als „Duo Camillo“: Kabarettisten, Mundakrobaten oder „Glaubensritter“? Oder einfach alles?

Schultheiß: Wir verstehen uns als Musikkabarettisten. Wir haben schon was zu sagen – wir bieten an, wollen nicht überzeugen oder gar missionieren. Wir fragen: Welchen Auftrag hat Kirche in der Gesellschaft, wozu braucht Gesellschaft Kirche? Mittlerweile hat Kirche kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Kirche braucht Schwung, Know-how und Mut. Wir bieten Ideen an. Wir haben beispielsweise ein Lied, darin ist Gott eine Frau. Daraufhin kam ein Gast, den ich persönlich schon länger kannte, zu mir und sagte: ‚Das hat schon wehgetan!’ Danach hat er mir das Du angeboten …

Darf in der Kirche grundsätzlich mehr gelacht werden – sozusagen überkonfessionell?

Schultheiß: Selbstverständlich. Es muss mehr gelacht werden. Schon Martin Luther hat sinngemäß gesagt: Wenn im Himmel nicht gelacht wird, dann will ich da nicht rein.

Sie beide machen Kabarett seit über 30 Jahren. Ihre bis dato schönsten und auch krassesten Momente?

Schultheiß: Schön sind fast alle Auftritte gewesen. Als wir auf dem Stuttgarter Kirchentag 2015 auf dem Schlossplatz spielten, haben wir 40 000 Menschen gerockt. Das war wirklich erhebend! Da waren ein paar knackige Lieder dabei. Dies sind natürlich ganz andere Bedingungen als im Kleinkunstkeller. Die krassesten? Wir hatten mal einen Auftritt vor 100 Wohnwagenvertretern aus dem Ausland, von denen keiner Deutsch oder Englisch sprach. Oder ein Incentive-Seminar vor lauter Alkoholvertretern bekannter Hersteller. Im Unterhaltungsprogramm gab’s Baileys Slogan „Zeit für Gefühle“. Wir haben dann die Frau des Agenten integriert und ein paar Lieder spontan mit ihr gesungen. Die Leute waren alle besoffen, das war sehr skurril. Der Baileys-Abend im bayerischen Heilbad und Kurort Bad Brückenau bleibt sicher unvergesslich. Wir hatten aber auch schon Bühnen an einer Ampelkreuzung oder notgedrungen auf der Motorhaube unseres Pkw. Bühne unplugged! In diesem Metier kann Erstaunliches passieren und vieles schiefgehen. Improvisation ist alles.

Wem oder was fühlen Sie beide als Entertainer mehr auf den Zahn: Dem lieben Gott, dem Groteskhaften des Glaubens oder routinemäßigen Kirchgängern, ob evangelisch oder katholisch?

Schultheiß (lacht): Wir fühlen dem real existierenden Christentum in seinen verschiedenen Ausblühungen auf den Zahn. Eins ist klar: Wir arbeiten uns nicht an bestimmten Strukturen ab, selbst der Papst kommt bei uns relativ ungeschoren davon. Ich sehe das so: Der Pfarrer hat Erwartungshaltungen, die Gemeindemitglieder wiederum haben Erwartungshaltungen an ihn. Das führt zu sich selbst verstärkenden Prozessen. Der gute Wille ist in der Kirche reichlich vorhanden, aber das Christliche bleibt insgesamt oft ein eher blasses Symbol. Es fehlt in der Praxis oft an Saft und Kraft, mitunter ist zu viel Dogmatismus dabei. Wir versuchen mit unserem Musikkabarett den richtigen Weg zu weisen, wenngleich es ein schmaler Grat ist. Kirche bleibt leider allzu häufig bei Zerrbildern und Dekorativem stecken. Kaum jemand kann so Honig für sein Leben raussaugen, ich habe selbst schon viele langweilige Gottesdienste erlebt. Das ist schade und es geht auch anders. Ich war neulich bei einem Gospelgottesdienst in Hannover dabei – das war eine richtig tolle, ausgelassene Feier!

Was treiben Sie beide im richtigen Leben?

Schultheiß: Fabian ist promovierter Theologe und Germanist, ich selbst bin promovierter Physiker. Fabian arbeitet zu 50 Prozent für den kirchlichen Thinktank „midi“ in Berlin und teilt sich die Stelle mit seiner Frau. Außerdem ist er Rundfunkpfarrer beim HR3 und Buchautor. Ich führe seit über 20 Jahren als Geschäftsführer einen Buchgroßhandel, ein „Modernes Großantiquariat“, wie es im Buchhändlerjargon so schön heißt. Meine Frau ist Leiterin der Stabsstelle Inklusion beim Bistum Limburg. Spirituell unterwegs sind wir alle (lacht).