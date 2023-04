Effizientere Verwaltung als Ziel

Oftersheim. Der Gemeinderat von Oftersheim hat sich über die Möglichkeiten einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft informiert. Hintergrund: Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, das nicht nur in der Gemeinde immer wichtiger wird. „Um sich für die zukünftigen Herausforderungen besser zu wappnen, hatte Bürgermeister Pascal Seidel in dieser Woche einen Fachmann in eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung eingeladen“, schreibt die Verwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung. Ausgangspunkt sei ein Haushaltsantrag der SPD aus dem Jahr 2017 gewesen, in dem die Fraktion die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft und die Einladung eines Referenten beantragt hatte.

Enno Thönnes von der Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft referierte über verschiedene Modelle möglicher Organisationsformen, darunter der Eigenbetrieb sowie die privatrechtlichen Gesellschaftsformen der GmbH und der GmbH Co. KG. Der Vortrag diente der ersten Information des Gremiums und der Verwaltung. „Mithilfe einer Wohnungsbaugesellschaft könnten die gemeindeeigenen Wohnungen besser und effizienter verwaltet werden, so die Hoffnung“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Die Gemeinde Oftersheim verfügt über einen stattlichen Bestand von rund 350 gemeindeeigenen Wohnungen, so die Angabe aus dem Rathaus. zg