Ehrenamt: Ein Mentor für die Eltern sein

Kreis Oftersheim. Wer auf der Suche nach einem anerkannten und sinnvollen Ehrenamt ist und sprachliche oder kulturelle Kompetenzen sinnvoll einbringen möchte, kann sich für ein Ehrenamt der interkulturellen Elternmentoren bewerben. Zu den Aufgaben zählen die Stärkung der Eltern, damit sie ihre Kinder in Kita und Schule bestmöglich begleiten können.

Die Elternstiftung Baden-Württemberg bietet in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis eine Qualifizierungsrunde im März/April 2022 an, in der sich Interessierte zu interkulturellen Elternmentoren ausbilden lassen können.

In den Workshops werden die Teilnehmer auf ihre zukünftigen Rollen als ehrenamtliche Unterstützer vorbereitet. Interessierte erhalten das Handwerkszeug, um sich für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Familien und Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen einzusetzen.

Für weitere Informationen und die Anmeldung melden sich Interessierte unter der Nummer 06202/59 71 12 oder per E-Mail: integration@oftersheim.de.

