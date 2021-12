Eier und Co. früher holen

Oftersheim. Der Wochenmarkt findet normalweise freitagnachmittags von 14 bis 17 Uhr auf dem Festplatz an der Kurpfalzhalle statt. Wegen Heiligabend bieten die Händler ausnahmsweise bereits an diesem Donnerstag, 23. Dezember, ihre Waren an. Ort und Zeitraum bleiben hingegen bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wochenmarkt bietet unter anderem Käse, griechische Produkte, Gemüse und Eier, Minidonuts, Dampfnudeln, Honigprodukte, Schwarzwälder Spezialitäten und Blumen. Der Obst- und Gemüsehändler wird am heutigen Tag ab 16 Uhr ausschließlich Vorbestellungen ausgeben.

Zufahrt bis 18 Uhr nicht möglich

An Markttagen ist vorübergehend die Zufahrt von der Stein-Straße auf den Festplatz in der Zeit von 11 bis 18 Uhr nicht möglich. zg