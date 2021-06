Eigenes Team beim Stadtradeln dabei

Oftersheim. Die Aktion „Stadtradeln“ ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Wer mitmachen und sich dem Team „SPD – Wir für Oftersheim“ anschließen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de (Team „SPD – Wir für Oftersheim“) anmelden. Eine Partei-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, braucht es eine Infrastruktur, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen.

Radexperten des Alltags

Damit es die Kommunalverwaltung leichter hat, die Radinfrastruktur gezielt zu verbessern, kann sie über die Bürgerbeteiligungsplattform „Radar!“ direkt auf das Wissen der Bürger als Radexperten des Alltags zurückgreifen. Die Radler melden der Gemeindeverwaltung Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung direkt in einem digitalen Ortsplan und die Verwaltung nimmt sich der Sache an. Aber auch von der Stadtradeln-App profitiert die Radverkehrsplanung vor Ort. Denn die beim Stadtradeln per App getrackten Strecken werden anonymisiert von der Technischen Universität Dresden ausgewertet. Die Erkenntnisse – zum Beispiel wo wie schnell gefahren wird oder wo der Radverkehrsfluss verlangsamt wird – können den Kommunen bereitgestellt werden.

„Über viele Jahrzehnte war das Auto die relevante Kategorie im Bereich Mobilität. Das muss sich ändern, um verkehrsbedingte Umweltschäden zu reduzieren“, fordert die SPD. „Da die Verkehrswende im Kopf beginnt, wollen wir das Thema Radverkehr im öffentlichen Diskurs präsenter machen“, heißt es abschließend. zg