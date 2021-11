Ein Dutzend Clubs im Oberfeldweg am Start

Oftersheim. Der Hundesportverein (HSV) hat auf seinem Gelände am Oberfeldweg zum Abschluss der Saison ein großes Vier- und Dreikampfturnier veranstaltet. Der Wettbewerb war sowohl für die eigenen Turnierhundesportler als auch für befreundete Halter konzipiert. Mehrere fleißige Helfer hatten nach Auskunft des HSV bereits am Tag zuvor den Übungsplatz von Laub befreit, um es allen Mensch-Hund-Teams auf dem Platz zu ermöglichen, eventuell sogar persönliche Bestzeiten laufen zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um im Turnierhundesport überhaupt in Prüfungen laufen zu dürfen, ist es notwendig, die „Verkehrstauglichkeit“ des Hundes durch erfahrende Turnierhundesport-Bewerter überprüfen zu lassen. „Aus diesem Grund durften an diesem Tag die sogenannten Vorprüfung Teil 1 und 2 nicht fehlen, die auch von einigen Hundesportlern abgelegt wurde“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung zum gelungenen Turnier.

Hervorragende Resonanz

Anschließend ging es direkt mit der Königsdisziplin im Turnierhundesport, dem Vierkampf, los. In diesem Wettbewerb führen die Hundesportler ihre Tiere in den Disziplinen Unterordnung, Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf vor. In den drei Ausbildungsstufen des Vierkampfs werden die Anforderungen in den drei Disziplinen Unterordnung, Hürdenlauf und Slalom jeweils erhöht, während der Hindernislauf in allen drei Stufen gleich bleibt.

Eine erfreulich hohe Anzahl an Vereinen aus der Umgebung hatte sich angemeldet, um beim HSV Oftersheim das Ende der Sportsaison zu begehen. So konnten sich die Veranstalter über Teilnehmer und Zuschauer vom HSV Hüffenhardt-Kälbertshausen, dem VdH Hockenheim, HSZV Wiesental, dem HSV Tairnbach, VfH Weinheim, den Lussheimer Hundefreunden, dem VfH Ilvesheim, VdH Ladenburg, dem HuS Mannheim, HSVR Sporthunde Bergstraße und dem HSV Ludwigshafen-Friesenheim freuen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

HSV-Teilnehmerin Simone Meier ging mit „Paddy“ im Vierkampf 1 an den Start. Auch im angebotenen Dreikampf, der aus den Laufdisziplinen des Vierkampfes – Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf – besteht, war der HSV Oftersheim mit Janina Schneider mit „Lilly“ sowie Katharina Bauer mit „Leela“ vertreten. Die Oftersheimer Hundesportler liefen an diesem Turnier ihre interne Vereinsmeisterschaft im Turnierhundesport und waren deshalb besonders motiviert. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.hsv-oftersheim.de