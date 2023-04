Ein Fest der Hoffnung

Oftersheim. Mit Ostern steht das höchste christliche Fest des Jahres kurz bevor. Die Gedenktage zum Martyrium und der Wiederauferstehung Jesus Christus wird an diesem Wochenende die Menschen in die Kirchen locken. Auch in der Hardtwaldgemeinde sind die evangelischen und katholischen Geistlichen vorbereitet.

Pfarrer Uwe Lüttinger, leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Schwetzingen, wird den frühen Gottesdienst in Oftersheim selbst leiten. Lüttinger, der zusätzlich Dekan des Dekanats Wiesloch ist, möchte Ostern dafür nutzen, um den Menschen Hoffnung in den aktuell schweren Zeiten zu geben: „Ostern ermutigt uns, in allen Schwierigkeiten dem Leben zu trauen, welches Gott uns schenkt.“

Ostergottesdienste Katholische Kirche: Gründonnerstag, 19 Uhr (Lovasz); Karfreitag, 11 Uhr Kinderkreuzweg (Hawranke); Osternacht (Samstag), 21 Uhr (Lovasz); Ostersonntag, 9 Uhr (Lüttinger) Evangelische Kirche: Gründonnerstag, Tischabendmahl, 18 Uhr (Habicht); Karfreitagsgottesdienst, 10 Uhr; Ostersonntag, Osternacht, 6 Uhr Gottesdienst, 10 Uhr (alle Layer); Taufgottesdienst, 11:30 Uhr (Habicht). Ökumenisch: Ostermontag, Emmausgang Start am Friedhof, 10.30 Uhr. hef

Mit insgesamt vier katholischen und einem ökumenischen Emmausgang wird die Seelsorgeeinheit Schwetzingen in der Oftersheimer St-Kilian-Kirche das höchste Fest des Christentums begehen.

Der evangelischen Pfarrer Tobias Habicht betont die Bedeutung des Fests: „Ostern vermittelt nicht nur Erwachsenen wichtige Botschaften. Das Osterfest macht auch Kindern Mut, in dunklen Zeiten an das Gute zu glauben. Wenn Kinder ’Was ist Ostern?’ fragen, können Eltern ihnen mit spannenden Geschichten die Bedeutung von Ostern veranschaulichen.“

So gehe eine Geschichte mit vielen traurigen Stellen, letztendlich schön aus und zeige, dass es immer einen Ausweg gibt, so Habicht weiter. Bezogen auf die schwere Zeit während der Pandemie, sieht der Pfarrer das Fest ebenfalls als wertvoll: „Es gibt immer Krisen und Ostern ist – zumindest theologisch – der Weg von der größten Krise zur stärksten Hoffnung.“

Die evangelische Kirche wird mit fünf Gottesdiensten, die sich die beiden Pfarrer Tobias Habicht und Dr. Simon Layer aufteilen werden, die Ostertage feiern. Hinzu kommt noch der ökumenische Emmausgang am Oftersheimer Friedhof. hef