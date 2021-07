Oftersheim. Es gibt Momente, in denen sich etwas löst, weil Menschen sich versöhnen. Wo zuvor Streit und Hass unüberwindbare Mauern aufgerichtet haben, da gehen Menschen wieder aufeinander zu und öffnen ihre Herzen. Das Lied „Wie ein Fest nach langer Trauer“ ist ursprünglich das Schlusslied für das Musical „Josef“ gewesen, das Jürgen Werth und Johannes Nitsch zusammen komponiert haben. Die alttestamentliche Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist voller Eifersucht und Hass. Weil der Vater seinen Sohn Josef lieber hat als die anderen, beschließen seine Brüder, ihn aus dem Weg zu räumen. Doch wie durch ein Wunder kommt Josef nach Ägypten und bringt es dort bis zum Stellvertreter des Pharaos. Als ihm wegen einer Hungersnot seine Brüder nach vielen Jahren als Bittsteller gegenüberstehen, hätte er sich leicht rächen können. Aber es kommt anders. Die Brüder bereuen, was sie Josef angetan haben, und Josef vergibt ihnen. Am Ende findet die ganze Familie wieder zusammen. Es ist „wie ein Fest nach langer Trauer“.

Aber Versöhnung gelingt nicht einfach nach dem Motto: „Schwamm drüber.“ Versöhnung braucht den großherzigen Entschluss zu vergeben und die Schuld nicht ewig aufzurechnen. Sie braucht aber auch die Einsicht und die Reue auf der Seite dessen, der Unrecht getan hat. Das ist nicht leicht. Stellt man sich nicht in ein zu schlechtes Licht, wenn man einen andern um Vergebung bittet? Und bedeutet andererseits verzeihen nicht, auf sein gutes Recht zu verzichten? Schnell verhakt man sich in Fragen: Wer hat angefangen? Was war eigentlich der Auslöser? Worin liegt die Schuld? Und versucht vor allem, das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Hatten Josefs Brüder nicht gute Gründe, auf ihren Bruder eifersüchtig zu sein?

© Habicht

Unversöhnt zu leben, zerstört auf Dauer die Seele. Es verbittert. Jeder beharrt auf seiner Position. Die Beziehung wird starr. Ich erlebe es jedoch immer wieder, dass diese Distanz überwunden werden kann, wenn einer zum ersten Schritt bereit ist: um Verzeihung zu bitten oder zu verzeihen. Doch woher kommen die Bereitschaft und der Mut, sich zu versöhnen?

Das Gute wahrnehmen

Als Josef seinen Brüdern verzeiht, sagt er zu ihnen: „Ihr habt mir übel getan, aber Gott hat es zum Guten gewendet.“ Josef schaut nicht nur auf das, was ihm von seinen Brüdern angetan wurde, er kann auch das Gute und das Glück wahrnehmen, das ihm widerfahren ist. Er bleibt nicht Opfer, weil es für ihn noch eine größere Macht gibt, die sein Leben bestimmt. Für ihn ist es letztlich Gott, der sein Leben geführt hat. Das macht ihn großzügig. Er kann seinen Brüdern verzeihen, denn er sieht, dass sie sich verändert haben. Am Ende finden sie jenseits von Hass und Eifersucht wieder zueinander. Und der alte Jakob kann seinen totgeglaubten Sohn in die Arme schließen. „Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt. Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih’n“, heißt es im Lied „Wie ein Fest nach langer Trauer“.

Wie ein Fest kommt es mir vor, dass wir nach 16 Monaten Pandemie erstmals wieder Abendmahl in der Christuskirche feiern – mit allen nötigen Schutzmaßnahmen. Ein kleiner Schritt Richtung Normalität, aber mit immenser Bedeutung für uns als Gemeinde und Glaubensgemeinschaft, die doch nur gemeinsam stark und gestärkt auf dem Weg ist. Außerdem haben wir im Gottesdienst gemeinsam bedacht, wo wir in den vergangenen Monaten Schuld auf uns geladen haben – in vierfacher Blickrichtung: Auf uns, auf andere Menschen, auf die Erde und auf Gott – und es predigt erstmals Prädikant in Ausbildung Matthias Pröhl. Er hat einen Bußakt und anregende Gedanken zu einem Abschnitt aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther mit der Gemeinde geteilt.

In zwei Wochen, am Sonntag, 18. Juli, findet nach dem Gottesdienst eine Gemeindeversammlung statt, auf die ich schon hinweisen darf und zu der unser Gemeindeversammlungsvorsitzender Bernd Kappenstein eingeladen hat. Neben der Neuwahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters in der Gemeindeversammlung wird es einen Bericht des Kirchengemeinderats zur aktuellen Lage der Kirchengemeinde geben. (Bild: Habicht)