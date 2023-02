Ein Frischling bei „Mama Wuz“

Oftersheim. Unsere Leserin Uschi Wetzel, die den Schwetzinger Schlossgarten wie ihre Westentasche kennt, macht sich dieser Tage zu einem fotografischen Spaziergang zum Wildschweingehege auf. Sie entdeckt gleich den ersten Wildschwein-Nachwuchs in diesem Jahr. Es ist ein Frischling.

„Ich fand das sehr ungewöhnlich, da ja meistens mehrere Frischlinge gleichzeitig das Licht der Welt erblicken. Vielleicht eine Laune der Natur“, mutmaßt Uschi Wetzel, „ich habe dann eine Weile die ganze Schar beobachtet, was witzig war. Als dann der kleine Frischling von seiner Mama-Wuz gesäugt wurde, kam doch tatsächlich eine andere Wildsau daher und wollte mit aller Gewalt den Frischling von der Zitze wegstoßen. Vielleicht eine eifersüchtige große Schwester oder ein eifersüchtiger Bruder. Aber in der Tierwelt geht es ja manchmal ganz schön ruppig zu.“ Ralf Lackner vom Förderkreis Wildgehege meint dazu, dass es bei den Wildschweinen keinen festen Zeitrahmen für die Geburt des Nachwuchses gebe. In der freien Natur sei es so, dass die nachfolgende Generation in der Regel im Frühling/Sommer geboren werde. „Mit wenig Futter ist es eher unwahrscheinlich, dass es viele Junge gibt“, so Experte Lackner.

Im Wildgehege von „Ofdasche“ sei das anders. Man habe schon Frischlinge an Weihnachten gehabt, in einem Rekordjahr von sechs Wildschweinbachen sogar bis zu 30 Winzlinge in zeitnah stattfindenden Würfen. „Unsere Wildschweine werden super von Gehegebetreuer Dieter Fackel versorgt – es ist ein Leben im Überfluss“, berichtet Ralf Lackner derweil mit einem lockeren Augenzwinkern. / jog