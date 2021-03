Oftersheim/Plankstadt. Die beiden Gemeinden richten kommunale Testzentren für besondere Personengruppen ein. So eröffnet Oftersheim in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK-Ortsverein und dem Hausarzt Frank Weiß am Samstag 13. März, ein Testzentrum im Josefshaus der katholischen Kirche (Bismarckstraße 3). Vorerst an folgenden Tagen wird eine kostenlose Testung angeboten: Samstag, 13. März, 12.30 bis 16 Uhr; Montag, 15. März, 17.30 bis 20 Uhr; Donnerstag, 18. März, 17.30 bis 20 Uhr und Samstag, 20. März, 9 bis 16 Uhr. Das Angebot (zur Verfügung stehen 2500 Tests) richtet sich ausschließlich an Oftersheimer Bürger (Ausnahme: Wahlhelfer) und kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung wahrgenommen werden, teilt Bürgermeister Jens Geiß mit.

In Plankstadt wird das Testzentrum im Untergeschoss des Gemeindezentrums (Schwetzinger Straße 29-31, Eingang Bücherei) eingerichtet. Die ersten Testtermine sind am Freitag, 12. März (12 bis 16 Uhr), und Samstag, 13. März (8 bis 12 Uhr). Die weiteren Termine werden wir noch veröffentlichen.

Eine kostenlose Testung können unter anderem in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Menschen, Schüler sowie deren Eltern, Beschäftigte in der Jugendhilfe, Grenzpendler und Grenzgänger sowie Wahlhelfer der Landtagswahl vornehmen lassen. zg