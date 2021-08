Ein Wal oder ein Hai?

Hallo liebe Kinder! Heute tauchen wir ab. In die Weiten der Meere – zum Walhai. Seit 2008 wird auf ihn am 30. August nämlich aufmerksam gemacht. Auf der Internationalen Roten Liste werden Walhaie als „gefährdet“ geführt. Das liegt vor allem am Fischfang. Deshalb will ich euch den Walhai vorstellen – aber was ist das eigentlich? Ein Wal? Ein Hai? Beides. Zumindest dem Namen nach. Diesen hat der Walhai seiner Größe zu verdanken – verwandt ist er mit Walen aber nicht. Der Walhai ist ein Fisch, während Wale Säugetiere sind. Er kann fast 14 Meter lang werden und ist damit der größte Fisch der Erde. Er ist selten und auch noch nicht gut erforscht. Bis heute weiß zum Beispiel niemand, wo Walhaie ihre Jungen zur Welt bringen und wie sie aufwachsen. Klar ist: Walhaie legen keine Eier, sondern bringen lebendige Babys zur Welt. Bekannt ist außerdem, dass Walhaie keine Fische jagen, sondern sich von Kleinstlebewesen ernähren, die sie mit ihrem Maul aus dem Wasser filtern. 6000 Liter Wasser kann ein Walhai jede Stunde durch seine Kiemen laufen lassen. Dabei kommt eine große Futtermenge zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1