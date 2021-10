Ein Warnmix soll in Oftersheim im Ernstfall helfen

Oftersheim. Es wird laut – zumindest kurzzeitig. Die fünf Sirenen in der Gemeinde werden am Samstag, 23. Oktober, um 12 Uhr zur Probe ausgelöst. Besonders durch die Flutkatastrophe im Ahrtal ist vielen Menschen vor Augen geführt worden, wie wichtig eine funktionierende Warnungskette im Ernstfall ist. Aus diesem Grund werden auch die Sirenen in Oftersheim regelmäßig gewartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ministerium des Landes Baden-Württemberg für Inneres und Kommunen hat in einer Pressemitteilung geschrieben, dass der Bund nach dem Ende des Kalten Krieges seine bis dato für Zwecke des Zivilschutzes vorgehaltenen Sirenen in den 1990er Jahren den Kommunen zur Übernahme angeboten habe. Verschiedene Gemeinden haben von diesem Übernahmeangebot Gebrauch gemacht, andere haben in den vergangenen Jahren neue Sirenensysteme aufgebaut.

Weckeffekt für die Menschen

Unter anderem Sirenen sollen die Bürger im Katastrophenfall warnen. In der Gemeinde gibt es fünf davon – am Wochenende werden sie getestet. © dpa

Wichtig sei aber, dass die Nutzung von Sirenen in ein Gesamtkonzept „Warnung“ eingebettet ist. Denn die Warnung der Bevölkerung setze sich zusammen aus dem sogenannten Weckeffekt, der die Menschen auf eine Gefahrenlage aufmerksam machen soll, und konkreten Warninformationen zur Gefahrenlage mit entsprechenden Handlungsempfehlungen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Katastrophenwarnung Kein flächendeckendes Sirenennetz in Baden-Württemberg Mehr erfahren

„Sirenen alleine können dies nicht leisten und müssen deshalb von anderen Warnmedien wie Warn-Apps (beispielsweise Nina), Radio, Fernsehen oder Onlineplattformen der Printmedien ergänzt werden. Es ist also keine Entweder/Oder-Entscheidung, sondern soll zusätzlich im Rahmen des sogenannten Warnmix in den Kommunen genutzt werden. Um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu stärken, stellt der Bund mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets 2020 bis 2022 Mittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) in den Jahren 2021 und 2022 bereit, heißt es in einer Mitteilung über das Sirenenförderprogramm. Erfolgt die Warnung mittels Sirenen, sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung. Einerseits ist es wichtig, dass die Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort in Deutschland durch gleiche Sirenensignale gewarnt und entwarnt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem muss gewährleistet sein, dass die mit den Sirenensignalen verbundenen grundlegenden Handlungsempfehlungen bundesweit einheitlich sind. Daher gelten für die Warnung und Entwarnung bundesweit nachfolgende Sirenensignale. Die Sirenen können zum Beispiel auch zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt werden. „Sirenen sind nach wie vor ein etabliertes Warnmittel und vor allem dort sinnvoll, wo Menschen aufgrund eines besonderen Gefahrenpotenzials schnell und mit hohem Erreichungsgrad gewarnt werden müssen“, schreiben die Verantwortlichen in der Mitteilung.

Konkrete Infos in den Medien

Sirenen machen die Menschen mit einem akustischen Signal auf eine Gefahrensituation aufmerksam. Konkrete Informationen zur aktuellen Gefahrenlage sowie die darauf abgestimmten Handlungsempfehlungen müssen der Bevölkerung von anderen Warnmedien wie Radio, Fernsehen, Warn-Apps, digitalen Stadtinformationstafeln oder Internetseiten übermittelt werden.

Dieser breite Ansatz im Sinne des Warnmixes ist wichtig, um die Menschen bei Gefahrenlagen auf den unterschiedlichsten Kanälen in ihren jeweiligen Lebenssituationen bestmöglich mit Warnmeldungen erreichen zu können.

Die Richtlinie zum Sonderförderprogramm Sirenen ist seit Anfang Oktober in Kraft, eine Antragstellung ist deshalb für die Kommunen nun möglich. nina

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3