Einblick und dringender Appell

Oftersheim. Ein entspanntes Gespräch war es, das zwischen dem Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß und dem 23 Jahre alten Bundestagskandidaten Jonas Fritsch nun stattfand. Der parteilose Kandidat stattete dem Verwaltungschef einen Besuch ab, um zum einen sich selbst vorzustellen und um bei einem möglichen Wahlerfolg bereits in Kontakt zu stehen, zum anderen aber auch, um sich über die Gemeinde noch genauer zu informieren.

Geiß startete mit einer kurzen Einführung in die Geschichte und Eckdaten Oftersheims, um dem in Schwetzingen geborenen Fritsch einen groben Überblick über die Gemeinde zu verschaffen. Im Verlauf des fast einstündigen Gesprächs teilte der Bürgermeister dem Bundestagskandidaten mit, dass Oftersheim eine stetig wachsende Gemeinde gewesen ist und mit dem Baugebiet „Nord-West“ und dem damit vollzogenen „Schritt über die Schienen“ der letzte große Teil der Ortserweiterung hinzukam.

Beim Thema „Schiene“ klärte Geiß seinen Gast über mögliche zukünftige Projekte, den Konflikt zwischen Güter- und Personennahverkehr sowie Lärmbelästigung durch den Schienenverkehr auf. Des Weiteren berichtete Geiß vom neuen Rettungszentrum für DRK und Feuerwehr, für das erhebliche Summen mobilisiert worden seien.

Erstaunt zeigte sich Fritsch, der sich im Vorfeld des Gesprächs entsprechend informiert hatte, über die positive Bilanz in der Haushaltskasse der Gemeinde. Geiß merkte hier an, dass die Finanzausstattung der Kommunen auf Bundesebene nicht „zu kurz kommen“ dürften, da bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Großteil des jährlichen Budgets fest verplant und nur wenig Spielraum für anderweitige Investitionen vorhanden sei.

Jonas Fritsch, der sich vor allem als Stimme der jungen und zukünftigen Generationen sieht, mit seinen Themen jedoch durchaus jedes Wahlalter ansprechen möchte, wollte außerdem erfahren, wie es um die Digitalisierung und die Versorgung der Schulen mit Luftfiltergeräten bestellt sei. Jens Geiß teilte seinem Besucher mit, dass Luftfilter sowohl für beide Oftersheimer Schulen als auch die ansässigen Kindergärten beschafft werden sollen und er im Anschluss an das Gespräch die erste Bestellung aufgeben werde. Die Digitalisierung in der Gemeinde, betonte Geiß, werde stetig Schritt für Schritt vorangetrieben. Als Beispiel nannte der Verwaltungschef die Versorgung mit Wlan in den Schulen oder auch die Nutzung der Luca App für Risikokontaktbenachrichtigungen bei Gemeindeveranstaltungen.

Nach knapp einer Stunde verabschiedete sich Jonas Fritsch und bedankte sich bei Jens Geiß für die Einblicke und Informationen über seine Gemeinde.