Einbruch in Tennisclub und Schützenhaus - Polizei vermutet Tatzusammenhang

Oftersheim. Ein unbekannter Mann hat sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Schützenhauses in der Walldorfer Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, verständigte der Betreiber am Samstagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem er im Gebäude auf eine ihm unbekannte Person traf und diese ansprach. Als diese daraufhin allerdings die Flucht in Richtung Sportplatz ergriff, wurde der Betreiber misstrauisch.

Bei einer Nachschau stellte er dann eine beschädigte Zugangstür fest, die augenscheinlich kurz zuvor gewaltsam aufgebrochen wurde. Sofort suchten mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Schwetzingen die Tatörtlichkeit auf und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Zwar konnte der Täter bislang nicht aufgegriffen werden, allerdings stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Einbruch im benachbarten Tennisclub fest. Auch dort wurde eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen aus. Neben mehreren Schlüsseln entwendete der Unbekannte offenbar auch eine kleinere Summe Bargeld. In der Nähe der Tatörtlichkeiten fanden die Einsatzkräfte zudem ein Einbruchswerkzeug, das in der Folge sichergestellt wurde. Ob das Werkzeug tatsächlich von dem Flüchtigen stammt und von diesem zurückgelassen wurde, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Untersuchungen der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Täterbeschreibung: männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlank, helle Haare, graue Jacke und Basecap.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Täter und/oder dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefon 06202/28 80 zu melden.