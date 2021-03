Oftersheim. Ungern lässt die evangelische Kirchengemeinde Oftersheim ihre Lehrvikarin Sophia Leppert ziehen. Das wurde am Sonntagabend im feierlichen Abschiedsgottesdienst beeindruckend deutlich.

Nach mehr als zwei Jahren Gemeindedienst und dem Abschluss ihrer Ausbildung, dem zweiten theologischen Examen, trat Sophia Leppert am 1. März ihre neue Pfarrstelle an der evangelischen Gnadenkirche in Ubstadt-Weiher an (wir berichteten). Und es haben sich zahlreiche Menschen eingefunden, sich von ihr mit Worten, Blumen und Geschenken, aber auch einfach nur mit ihrer Anwesenheit zu verabschieden: Neben Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf, Pfarrer Tobias Habicht, den zahlreichen Kirchengemeinderäten sind auch Konfirmanden gekommen. Gemeindemitglieder, Lehrer, Schüler und sogar die Schulrektorin der Friedrich-Ebert-Schule sowie das Oberhaupt der Gemeinde, Bürgermeister Jens Geiß wollten sich verabschieden. Kein Wunder: Hat sich doch die 29-jährige Sophia Leppert in sämtliche Bereiche der Gemeindearbeit aktiv und engagiert eingebracht: Sie hat Gottesdienste gefeiert, Menschen begleitet, hat getauft und bestattet, Religionsunterricht erteilt, mit Konfirmanden gearbeitet. Nun hat sie in Oftersheim zum letzten Mal den Gottesdienst zelebriert und die Freude am Evangelium durch ihre Worte und ihre Art, das Leben zu sehen, weitergegeben. Musikalisch wurde sie vom Organisten Rainer Ruhland am Klavier unterstützt.

Sehr persönliche Worte

Für den Kirchengemeinderat richtete Michael Gieser lobende und ermutigende Worte an die scheidende Vikarin: „Wir haben oft von deiner fröhlichen Art gelesen und gehört“, sagte er, „im Namen des Kirchengemeinderats aber möchte ich dir danken für dein Engagement, deine Ideen, deine Arbeit und dein Wirken hier“. Einer Gemeinde tut es gut, meinte er, „wenn ein junger, unverbrauchter Mensch sich einbringt“. Damit auch der Kirchengemeinderat ihr in Erinnerung bleibt, überreichte er ihr ein Geschenk mit den besten Wünschen für sie und ihren Mann, „dass ihr in der neuen Gemeinde gut ankommt und gute Begegnungen habt“.

Als kluge, offene und fröhliche Person hat sie auch Pfarrer Tobias Habicht schätzen gelernt. „Du warst eine große Bereicherung für uns“, sagte er, „mit deinem Enthusiasmus, Kirche neu zu leben, neu zu denken, und ganz besonders für die kreativen, aber auch kritischen Anmerkungen“. Mit ihrer unbeschwerten, aufgeschlossener Art, ihrem Lachen habe sie alle für sich eingenommen: die Gemeinde, die Schulen und Konfirmanden. „Wir lassen dich ungern gehen“, meinte Habicht, „es bleibt uns nur, Danke zu sagen für alles Wirken, für alles Tun, für das Mitdenken und Mitmachen, oft mehr, als das, was man eigentlich von einer normalen Vikarin oder einen normalen Vikar erwartet“.

Pfarrerin Sibylle Rolf lässt Sophie Leppert ebenfalls ungern wegziehen, auch sie fand warme, persönliche Abschiedsworte und Worte des Danks für das vielfältige Engagement vor Ort: „Es ist noch nie vorgekommen“, erzählte sie, „dass eine Vikarin neu dazugekommen ist und schon in der ersten Woche alle Kirchengemeinderäte für sich begeistert hat, das hat mich ungemein beeindruckt. Liebe Sophia“, so die Pfarrerin weiter, „du bist ein so kommunikativer, so anteilnehmender Mensch, du wirst uns sehr fehlen“.

Und auf eine weitere Eigenschaft der jungen Pfarrerin wies sie hin: „Sophia liebt Glitzer“, das entnahm Sibylle Rolf einem Zeitungsbericht aus Ubstadt-Weiher, wo sie im Interview gestand, dass sie „auf Lebendigkeit hofft, dass es sprudelt und funkelt. Denn sie ist der Meinung, dass der Kirche ein bisschen Glitzer guttut“. Sophies Glitzer hat aber nichts mit Glamour zu tun, hob die Pfarrer hervor, ihr Glitzer ist „eher ein Funken von Aufrichtigkeit, von Liebe zu Menschen und zu Gott“. Und sie verabschiedete sich mit einem Geschenk, das kein Glitzer ist, aber ein „Lichtkreuz“ und dem Segen, den sie gemeinsam mit Pfarrer Tobias Habicht ihr und ihrem Mann Jochen gab. Stellvertretend für alle umarmte Sophia Leppert am Ende ihren Mann: „Wenigstens eine Person, die ich umarmen darf“, sagte sie lachend.

Dank für Mut und Ideen

Das Grußwort der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Jens Geiß, verbunden mit einem Geschenk, ein Buch über Oftersheim, damit sie es nicht vergesse, und den besten Wünschen für die Zukunft. „Auch die Gemeinde Oftersheim hat von Ihnen profitiert“, sagte er, „Ihr Wirken hat sich nicht nur in der Kirchengemeinde widerspiegelt, sondern in der gesamten Gemeinde Oftersheim“. Und der dankte ihr für ihren Mut, ihre Ideen und für Ihre Zeit in Oftersheim.

Anschließend waren alle eingeladen, sich von Sophia Leppert im Kirchhof (mit Abstand natürlich) persönlich zu verabschieden. Davon machten dann viele der Anwesenden auch Gebrauch.