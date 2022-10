Eine neue Kinderwippe

Oftersheim. Neues umweltfreundliches Spielgerät: Auf dem Spielplatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße steht jetzt eine neue „Kleeblatt“-Wippe. Nach langjähriger Benutzung hatte die alte Federwippe auf dem viel besuchten Spielplatz ausgedient. Sie war gerade für Kleinkinder ein beliebtes Spielgerät in leuchtendem Gelb und Orange, in Form eines Kleeblattes, das von vier Kindern gleichzeitig bespielt werden konnte. Die Wippe wurde aufgrund ihres Zustandes komplett demontiert, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Zur Freude aller Spielplatznutzer befindet sich seit einigen Tagen an der lange verwaisten Stelle wieder ein neues „Kleeblatt“, das der Bauhof aufgestellt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auffallend zur Vorgängerin ist die neue Farbgebung. Die Flächen sind nun in Blau- und Grüntönen gehalten. Und das hat einen Grund: Die Oberflächen bestehen nun vollständig aus Recyclingmaterial – in diesem Fall aus Plastik-, Textil- und Meeresabfällen, beispielsweise Fischernetzen. Mit diesem kleinen Beitrag ist das Thema Ressourcenschonung im Bereich der Spielgeräte angekommen. Die Gemeinde Oftersheim beabsichtigt, diese Entwicklung künftig verstärkt zu unterstützen. zg