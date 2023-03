Eine ruhige und besonnene Gemeinderätin geht

Oftersheim. Es war im Sommer 2019, als Ergebnis der Kommunalwahlen am 26. Mai, dass Petra Mihambo-Fichtner für Bündnis 90/Die Grünen neu in den Gemeinderat von Oftersheim einzog. Wie sie damals im Gespräch mit unserer Zeitung verriet, freute sie sich sehr über die 1933 Stimmen, die sie für den dritten Listenplatz erhielt. Dabei war sie erst kurz vorher überhaupt Mitglied im Oftersheimer Ortsverband der Grünen geworden.

Nun, nach nicht ganz vier Jahren, scheidet die gebürtige Schwetzingerin Mihambo-Fichtner aus dem Gremium aus. Laut Angaben der Gemeindeverwaltung liegt das an gesundheitlichen Gründen. Der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg folgend, gibt es nur eine geringe Anzahl von Begründungen, die ein Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Gemeinderatstätigkeit möglich machen. Dazu gehören unter anderem das Erreichen eines Alters von mehr als 62 Jahren, häufige Abwesenheit von der Gemeinde aus beruflichen Gründen oder auch das Verwalten eines geistlichen oder öffentlichen Amtes, wenn beide Tätigkeiten nicht miteinander vereinbar sind. Einen Hinderungsgrund laut Gemeindeordnung gibt es für Daniel Cloutier nicht. Er rückt für Petra Mihambo-Fichtner als Fraktionsmitglied der Grünen an den Ratstisch nach. Cloutier war bei der Wahl 2019 nächster Ersatzbewerber auf der Liste von Bündnis 90/Die Grünen, er stand also auf Platz vier.

Das Wohl der Landschaft

In der Sitzung am Dienstagabend nannte Bürgermeister Pascal Seidel Petra Mihambo-Fichtner „eher eine der ruhigeren Vertreterinnen im Gremium“ und hob ihr Engagement für Vereine, Jugendbelange und umweltverträgliches Verhalten hervor. Anschließend dankte er ihr im Namen der Verwaltung und überreichte ihr eine Urkunde, einen Silberbarren sowie einen Blumenstrauß.

Patrick Schönenberg, Fraktionsvorsitzender der Grünen, nannte Mihambo-Fichtner eine ruhige und besonnene Gestalterin und betonte, wie sehr sie in ihrer Zeit im Gemeinderat stets „das Wohl unserer schönen Oftersheimer Landschaft im Blick“ gehabt habe.

Das Ausscheiden der Gemeinderätin Mihambo-Fichtner und das Nachrücken von Cloutier haben auch eine Neubesetzung mehrerer Ausschüsse des Rates zur Folge. In einigen Fällen wird der neue Gemeinderat allerdings auf der Liste der Stellvertreter zu finden sein, so beim Verwaltungsausschuss und dem Ausschuss für Technik und Umwelt. Ordentliches Mitglied ist Cloutier künftig im Kulturausschuss und in der Kunstkommission. Im Umlegungsausschuss für das Baugebiet „Stimplin/Obere Hardtlache“ wird er als Stellvertreter fungieren. Vor der Kommunalwahl 2019 sprach Daniel Cloutier während des Wahlkampfs des Grünen-Ortsverbands darüber, wieso er gerne Teil des Gemeinderats wäre.

Da er von Haus aus Sozialwissenschaftler ist, sei es besonders das Thema Zusammenleben, das ihn beschäftige. „Darum setze ich mich immer und überall für Chancengleichheit, ein wertschätzendes Miteinander und gegenseitigen Respekt ein“, sagte er damals in einem Interview auf der Webpräsenz des Ortsverbands. Gleichzeitig hänge dieses Zusammenleben, so Cloutier aber auch von guter Infrastruktur und Barrierefreiheit ab – zwei Themen, die Oftersheim zurzeit ja ohnehin sehr beschäftigen.