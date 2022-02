Einen Flipper selber bauen

Hallo Kinder, habt ihr gesehen, was die Damen vom Heimat- und Kulturkreis aus Holz gezaubert haben? Ganz tolle Hasen! Naja, Füchse hätte ich noch besser gefunden, aber aus einer Astgabel einen Osterhasen zu basteln ist schon sehr sehr cool, oder? Es gibt aber noch viel mehr, was ihr selbst auch aus Holz machen könnt. Ich habe mich da mal schlaugemacht und gaaanz viele Basteltipps gefunden. Was mir am besten gefallen hat, war ein Flipperspiel. So eins mit Kugeln, Hindernissen und zwei Leisten, mit denen die Kugeln nach oben geschossen werden. Das macht richtig Spaß. Für den Flipper braucht ihr ein Holzbrett, Nägel, Gummibänder, einen Hammer – bitte damit von Mama oder Papa helfen lassen! – Eisstiele, Büroklammern, eine Murmel, Pinsel und Farbe. Nägeln und Gummibänder dienen als Begrenzung und Hindernisse, durch die man die Murmeln mit den Gummibändern dann schießt. Alternativ könnt ihr auch die Plastikdeckel von Milchtüten als Hindernisse einbauen. Damit die Kugeln aufs Spielfeld katapultiert werden können, baut ihr euch am unteren Spielfeldrand links und rechts zwei Vorrichtungen aus Nägeln und Eisstielen, die ihr mit Gummis auf Spannung bringt. Hämmert von hinten zwei Nägel oben in die Holzplatte, damit sie schräg aufliegt und die Kugel auch gut rollen kann. Also ICH fange jetzt gleich an zu basteln!

