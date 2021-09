Einige Anwohner haben „Earth Night“ in Verdacht

Oftersheim. Am Mittwochmorgen blieben die Straßenlaternen in Alt-Oftersheim auf Rathausseite dunkel. „Nein, wir haben nicht an der Earth Night teilgenommen“, informiert Alexander Kulagin von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir haben bereits am frühen Morgen mit Netze BW wegen des Ausfalls Kontakt aufgenommen.“

In den sozialen Medien hatten Anwohner ab 5.30 Uhr mitgeteilt, dass das Gebiet Mannheimer Straße Richtung Bach und darüber hinaus, Robert-Koch-Straße ab Querstraße Röhlichstraße bis an den Bach und generell in der Hardwaldsiedlung ausgefallen sei. „Alt-Oftersheim auf Rathausseite von der Bahn aus gesehen“, so Kulagin. Schnell wurde in den sozialen Netzwerken die Vermutung geäußert, Oftersheim habe an der Earth Night teilgenommen, die weltweit dazu aufrief, von Dienstag auf Mittwoch ab 22 Uhr Ortszeit Städte und Gemeinden eine Nacht lang im Dunkel liegen zu lassen. Dies allerdings wurde aus der Gemeindeverwaltung verneint.

Tatsächlich hatte Netzbetreiber Netze BW um 5.55 Uhr eine erste Meldung durch einen Anwohner erhalten, dass die Straßenbeleuchtung ausgefallen sei. „Aktuell liegen keine Meldungen vor“, so ein Sprecher des Unternehmens. Die Stromversorgung funktioniert unterdessen laut elektronischer Abfrage. Netze BW schicke nun via Auftragspartner Monteure vor Ort, um den vermeintlichen Fehler in der Beleuchtung zu beheben. „Wir gehen davon aus, dass heute Nacht wieder alles funktioniert“, unterstrich der Firmensprecher am Mittwochmittag.

Gegenüber der Gemeinde hatte Netze BW geäußert, es handele sich höchstwahrscheinlich um einen Defekt in der Stromleitung. Das Unternehmen sei auf Fehlersuche.

