  Einstieg in bewussteres Lebensgefühl

Oftersheim. Schon am reifen Apfel geknabbert? An diesem Samstag beginnt das Fastenbrechen. Da wir gestern schon über die Einzelheiten berichtet hatten, wollen wir uns heute mit der Zeit danach beschäftigen, die ab Montag beginnt.

Zwar darf man jetzt wieder alles essen – aber das ist weder Sinn des Fastens noch zielführend. Die vergangenen Tage sollten ja nicht vornehmlich zum Abnehmen dienen – obwohl das auch ein Nebeneffekt ist. In erster Linie sollten sie zum Ziel haben, seelischen und körperlichen Ballast loszuwerden, also zu entgiften. Und da empfiehlt es sich eben, einige (Ess-)Gewohnheiten beizubehalten, weiß die zertifizierte Fastenkursleiterin Elisabeth Groß.

Neben Gemüsesuppen ist auch Quark mit Pellkartoffeln, Kümmel – oder sogar einem Stückchen Butter eine gute Wahl. Außerdem sind Obst (außer Bananen und Trauben oder andere Sorten mit hohem Zuckergehalt) sowie Salate nicht zu verachten. Wobei: Rohkost gerne – aber am besten nur mittags, der Bekömmlichkeit wegen. Generell gilt, erst einmal den Säurebildnern zu entsagen. Dazu gehört unter anderem Fleisch, insbesondere wenn es scharf angebraten ist. Bei Getreide greifen Sie optimalerweise zu Vollkornprodukten. Und spätestens um 18 Uhr sollte das letzte Mal eine Mahlzeit auf den Teller kommen.

Genussmittel weiter aussparen

„Lassen Sie sich ruhig eine Woche – genauso lange wie das Fasten gedauert hat – Zeit zum Aufbauen“, rät Elisabeth Groß und ergänzt: „Denken Sie daran, dass Sie immer langsam und bewusst kauen. So setzt das Sättigungsgefühl schneller ein.“ Auch die tägliche Zufuhr von zweieinhalb bis drei Liter Flüssigkeit – Wasser, Kräutertee oder verdünnten Saft – darf man gerne beibehalten. „Versuchen Sie, aus der vergangenen Woche in Ihren Alltag hinüberzuretten, was machbar ist. Verlängern Sie zum Beispiel den Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol. Und betrachten Sie die vorsichtigen Öffnungen nach dem Lockdown – die zufällig mit dem Ende der Fastenwoche zusammenfallen – als Tür in ein bewussteres Lebensgefühl“, lautet ein Ratschlag von Elisabeth Groß. az