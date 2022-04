Einstimmung auf Ostern in Oftersheim

Oftersheim. Die Osterfeiertage rücken näher, das ist auch in der Kindertagesstätte „Fohlenweide“ in Oftersheim zu spüren. Zur Vorbereitung auf die Osterzeit waren die Erzieher mit den Kindern schon fleißig am Basteln. Osterhasen in verschiedenen Ausführungen, Ostereier in bunten Farben und Kressen als Symbol der Auferstehung Jesu sind schon rund um die Tagesstätte auszumachen.

Ziel ist es jedoch, den Kindern auf unterschiedlichen Wegen die religiöse Bedeutung des Osterfests zu vermitteln. Deshalb versucht das Betreuungsteam mithilfe von Papiertheatern und einem Osterweg mit Egli-Figuren den Mädchen und Jungen bildhafte Eindrücke über die Hintergründe von Ostern zu vermitteln. Auch ein Abendmahl mit Brot und Traubensaft hat schon stattgefunden. Durch die gelockerten Corona-Regeln, bei denen die Kinder keine Masken mehr tragen müssen, fällt es den Erziehern leichter, vielfältige Aktionen zum Thema Ostern mit den Kindern zu organisieren, wie die Frühlingsrallye, bei der man gemeinsam über die Felder Oftersheims tourte.