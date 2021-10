Eiserne Männer und Frauen

Hallo Kinder! Ich interessiere mich ja total für Sport. Geht euch das auch so? Jedenfalls habe ich mich neulich mit Harry Hase darüber unterhalten, wie beeindruckend ich Leistungssportler finde. Das sind Sportler, die meistens täglich trainieren und bei ganz vielen Wettbewerben mitmachen. Ganz schön anstrengend! Harry hat mich dann gefragt, ob ich schon mal vom Ironman gehört habe. Damit meinte er aber nicht den Superhelden aus den Filmen, sondern einen Sportwettbewerb. Der Ironman-Wettkampf ist ein Triathlon. Das bedeutet, dass die Sportler eine gewisse Strecke schwimmen, laufen und mit dem Rad fahren müssen. Das klingt ja eigentlich ganz nett, aber bei einem Triathlon sind die Strecken ganz schön lang, vor allem die beim Ironman. Wer den Wettkampf schaffen will, muss 3,86 Kilometer (2,4 Meilen) schwimmen, 180,2 Kilometer (112 Meilen) mit dem Fahrrad fahren und noch einen Marathon (ungefähr 42 Kilometer oder 26 Meilen) laufen – und das alles hintereinander in nur 16 oder 17 Stunden! Das kann ich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Obwohl der Name Ironman aus dem Englischen übersetzt „Eiserner Mann“ heißt, dürfen natürlich auch Frauen dabei mitmachen. Der allerste Wettkampf unter diesem Namen hat 1978 auf Hawaii stattgefunden. Inzwischen wird dort die Weltmeisterschaft ausgetragen, sozusagen das Finale des Jahres, und in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt kann man sich dafür qualifizieren.

