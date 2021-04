Eisiges Naturschauspiel in Oftersheim

Oftersheim. Der April, der macht, was er will. Diese althergebrachte Bauernweisheit bewahrheitet sich dieser Tage wieder einmal. Sonnige Tage mit der Hoffnung auf den baldigen Frühling – wie am Monatsanfang – wechseln sich ab mit winterlichen Temperaturen, die uns in den vergangenen Tagen und Nächten wieder frieren lassen.

AdUnit urban-intext1

Die Obstbauern wissen um den launigen April und schützen die empfindlichen Blüten, die die Sonne schon hervorgelockt hat, mit einem bewährten, scheinbar skurrilen Trick vor dem Frost: Die Bäume werden künstlich mit ganz feinen Wassertröpfchen besprüht. In der Fachsprache heißt es Frostschutzberegnung. Und deshalb funktioniert’s: Beim Gefrieren setzt das Wassers die sogenannte Erstarrungswärme frei. Die Temperatur unter der Eisschicht bleibt bei null Grad und schützt Knospen und Blüten vor dem Erfrieren. Schöner Nebeneffekt: Das Naturschauspiel glitzert herrlich in der Sonne und ist immer wieder ein schöner Anblick für die Spaziergänger. Und die Ernte ist gerettet. az