Oftersheim. Er war der letzte Seelsorger, der – zumindest in den ersten Jahren seines Wirkens in der Region – noch ausschließlich für die Oftersheimer Katholiken zuständig und dort von 1994 bis 2005 tätig war: Pfarrer i. R. Geistlicher Rat Hermann Bundschuh. Am Montag ist er im Alter von 86 Jahren verstorben. Noch im Vorjahr hatte er sein 60. Priesterjubiläum gefeiert.

Pfarrer Bundschuh war im Spätjahr 1994 nach Oftersheim an die damals noch eigenständige Pfarrgemeinde St. Kilian in der Nachfolge von Pfarrer Josef Fischer gekommen. Zuvor stand er über 20 Jahre der Pfarrgemeinde Osterburken vor, die ebenfalls den Namen des Frankenheiligen Kilian trägt.

Auch für Plankstadt zuständig

Hermann Bundschuh 2009 beim Fest-gottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der Kirche St. Kilian. © Widdrat

In seiner Wirkungszeit in der Hardtgemeinde wurde unter anderem 1997 das „Irische Kreuz“ im Kirchgarten an der Ecke Mozart- und Bismarckstraße als private Stiftung zweier Gemeindemitglieder aufgestellt und von ihm gesegnet. Das Pfarrhaus erhielt zwischen 2000 und 2004 mit erheblichem Aufwand innen und außen eine Generalsanierung, und im Jahr 2005 wurde mit der evangelischen Kirchengemeinde die „Ökumenische Rahmenvereinbarung“ geschlossen.

In seinen letzten Amtsjahren war der Geistliche nach der Verabschiedung von Pfarrer Bernhard Brinks in Plankstadt auch für die Nikolausgemeinde mit zuständig, im Zuge dessen wurde aus beiden Gemeinden eine Seelsorgeeinheit gebildet.

Nach der Einsetzung von Pfarrer Reinholdt Lovasz verabschiedete sich Hermann Bundschuh 2005 in den Ruhestand und zog sich zunächst in seinen Heimatort Königheim-Weikerstetten bei Tauberbischofsheim zurück, um dort seinen kranken Bruder zu pflegen und aushilfsweise Gottesdienste zu feiern. In späteren Jahren zog er um in eine Seniorenwohnanlage in Königheim, danach lebte er in einem Pflegeheim in Osterburken. vw/ali