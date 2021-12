Elisabeth Pfeffer aus Oftersheim feiert 102. Geburtstag

Oftersheim. 102 Jahre – das ist eine stolze Zahl und ein beeindruckendes Alter. Elisabeth Pfeffer gehört damit zu den ältesten Bürgerinnen Oftersheims, außerdem ist sie mittlerweile die älteste Bewohnerin im ASB-Samariterhaus.

Bürgermeister Jens Geiß kam am Ehrentag mit Blumen und einer Urkunde vorbei und gratulierte der Seniorin im Namen der Verwaltung. Schnell kamen die beiden ins Gespräch. Elisabeth Pfeffer ist immerhin ein Urgestein der Gemeinde, vor 102 Jahren kam sie in Oftersheim zur Welt. Vielen Menschen ist sie in ihrer Heimat als Schneidermeisterin in guter Erinnerung. „Sie hat für viele Oftersheimer über Jahrzehnte Kleider genäht oder geändert“, erzählt ihre Großnichte Christiane Lepold zum Jubelfest.

Nesthäkchen der Familie

Pfeffer wuchs als Nesthäkchen mit drei älteren Geschwistern auf, „die kleine Lisabeth“ wurde als Kleinste immer verwöhnt, berichtet die Großnichte mit einem Schmunzeln. Bei ihr hat die Seniorin auch lange Zeit gelebt, bis sie 2013 in das ASB-Samariterhaus zog. Im Pflegeheim fühlt sich Elisabeth Pfeffer wohl. Man kümmere sich sehr gut um sie, erzählt sie, außerdem sei das Essen lecker.

Die alte Dame legt großen Wert auf ihre Haare. „Sie wird jeden Tag gekämmt und bekommt eine schöne Frisur“, erklärt die Großnichte. Einziger Wermutstropfen: Mit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde der Besuch immer weniger. „Darunter leidet sie schon“, sagt Christiane Lepold anlässlich des 102. Geburtstages. Die in Oftersheim beliebte Seniorin bekam nämlich immer viel Besuch im ASB-Gebäude. Jetzt ist es hauptsächlich die Großnichte, die regelmäßig vorbeikommt und sich mit Pfeffer unterhält. zg

