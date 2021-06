Elternbeiträge sollen steigen

Oftersheim. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle statt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils steht unter anderem die Abstimmung über die Neufestsetzung der Elternbeiträge für die Gruppenangebote in den örtlichen Kindertageseinrichtungen für das kommende Kindergartenjahr.

In seiner Sitzung vom Dezember 2015 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Elternbeiträge mit Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 an die dann geltenden Landesrichtsätze angepasst werden und von einer Elfmonats- auf eine Zwölfmonatsbeitragszahlung umgestellt wird.

Damit verbunden war der Umstieg vom so genannten badisch-oftersheimer auf das württembergische Modell und die komplette Umsetzung des Landesrichtsatzes. Ferner wurde vor fünfeinhalb Jahren vereinbart, dass der Gemeinderat die Aussetzung der Anwendung des Landesrichtsatzes beschließen kann, wenn der Anteil der Elternbeiträge an den Betriebskosten deutlich über dem Landesrichtwert von 20 Prozent liegt.

Neue Landesrichtsätze

Anfang Juni dieses Jahres haben die kommunalen Spitzenverbände ihre Mitgliedskommunen über die neuen Landesrichtsätze, die für das Kindergartenjahr 2021/22 gelten, informiert. Die Neufestsetzung der Elternbeiträge in Form einer vollständigen Umsetzung der Landesrichtsätze für das kommende Kindergartenjahr bei einer Zwölfmonatsbeitragszahlung sieht – auf die einzelnen Gruppenarten verteilt – nach dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgendermaßen aus:

Regelgruppen: Der Monatsbeitrag steigt um 3 Euro auf 122 Euro ((Komplettumsetzung des Landesrichtsatzes für zwölf Beitragsmonate).

VÖ-Gruppe (verlängerte Öffnungszeiten): Der Landesrichtsatz sieht eine Erhöhungsmöglichkeit von Regelgruppen zu VÖ-Gruppen (30,5 Wochenstunden) von bis zu 25 Prozent (früher 15 bis 25 Prozent) vor. Die Verwaltung schlägt vor, den bisherigen Zuschlag von 15 Prozent beizubehalten.

Bei der Betreuung für 30,5 Wochenstunden soll der Monatsbeitrag ab dem kommenden Kindergartenjahr von 137 auf 140 Euro (15 Prozent Zuschlag zum Regelbeitrag) steigen, für 33 Wochenstunden von 148 auf 151 Euro (anteiliger Zuschlag nach Wochenstunden) und für 35,5 Wochenstunden von 159 auf 163 Euro (ebenfalls anteiliger Zuschlag nach Wochenstunden).

Ü3-Tagesgruppen: Für Tagesgruppen gibt es keine Landesrichtsätze, der Beitrag ist frei festsetzbar. Der Vorschlag der Verwaltung lautet, dass der Beitrag von 343 auf 348 Euro pro Monat zuzüglich Mittagstischbeitrag (moderate Beitragserhöhung) steigt.

Krippengruppen: Bei einer Betreuung bis zu 30,5 Stunden ist eine Erhöhung von 352 auf 362 Euro pro Monat (Komplettumsetzung Landesrichtsatz für zwölf Beitragsmonate) geplant. Für längere Betreuungszeiten über 30,5 Wochenstunden hinaus bei den Krippengruppen gibt es keine Landesrichtsâtze, der Beitrag wird – orientiert an den Wochenstunden – anteilig erhöht: für 33 Wochenstunden von 381 auf 392 Euro pro Monat (anteiliger Zuschlag nach Wochenstunden) sowie für 35,5 Wochenstunden von 410 auf 421 Euro pro Monat.

Tageskrippe: Hier soll der Beitrag von 577 auf 593 Euro monatlich (anteiliger Zuschlag nach Wochenstunden) steigen.

Beitrag für 33-Monatskinder: Die Verwaltung schlägt vor, es beim Aufschlag von 50 Prozent auf den jeweiligen Gruppenbeitrag zu belassen.

Nach dem württembergischen Modell, das die Gemeinde Oftersheim anwendet und das den Landesrichtsätzen zugrunde liegt, haben alle Familien mit mehr als einem im Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren Anspruch auf eine Ermäßigung. Die Verwaltung schlägt vor, wie bisher die Ermäßigungsregelung über alle Gruppenarten hinweg anzuwenden. Das bedeutet für ein Kind aus einer:

Familie mit zwei Kindern: (unter 18 Jahren) müssen 75 Prozent vom Beitrag für eine Familie mit einem Kind bezahlt werden.

Familie mit drei Kindern: (unter 18 Jahren) müssen 50 Prozent vom Beitrag für eine Familie mit einem Kind bezahlt werden.

Familie mit vier oder mehr Kindern: (unter 18 Jahren) müssen nur 20 Prozent vom Beitrag für eine Familie mit einem Kind bezahlt werden.

Projekt für die Ökologie

Darüber hinaus steht die Kenntnisnahme von der Ergänzungsvereinbarung über die Beteiligung an den Kosten für die Realisierung der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach/Hardtbach (Maßnahmen vier und fünf) und den damit verbundenen Kostenaufteilungen auf der Tagesordnung. Gegenüber der Vereinbarung aus dem Jahr 2011 wird die Maßnahme fünf, die ja die Gemarkung in Oftersheim betrifft, nun aus der Kostenbeteiligung herausgelöst, weil sie nicht mehr als Hochwasserschutzmaßnahme, sondern als Gewässerökologieprojekt fortgeführt wird. Da durch diese Anpassung die Grundlage für eine wirtschaftliche Beteiligung der Kommunen an der Maßnahme fünf entfallen ist, wird nun eine erneute Ergänzungsvereinbarung notwendig.

Und schließlich geht es um die Kenntnisnahme des Berichts der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses für das Geschäftsjahr 2020 sowie den Ausblick auf das kommende Jahr.