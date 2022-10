Elterncafé für Ukrainerinnen in Oftersheim: „Die emotionale Last ist spürbar“

Seit Ende August findet dienstags im Übungsraum des Siegwald-Kehder-Hauses ein Elterncafé statt – ein Angebot, das sich speziell an Geflüchtete aus der Ukraine richtet (wir berichteten). In der Regel sind es Mütter mit Kindern, die gerne mitgebracht werden können. „Die Zeiten mussten aber geändert werden“, so die kommunale Integrationsbeauftragte Britta Josupeit. „Denn vormittags finden

...