Elterncafé mit Dolmetscher

Oftersheim. Eltern aus der Ukraine sind zu einem Elterncafé eingeladen. Hier soll gemeinsam frühstückt und die Möglichkeit gegeben werden, sich in entspannter Runde austauschen und neue Kontakte knüpfen zu können. „Sie können den Sozialraum besser kennenlernen und Fragen rund um das Thema Familie und Kind stellen“, unterstreicht Organisatorin Heide Graze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Elterncafé findet das nächste Mal am Dienstag 6. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Übungsraum des Siegwald-Kehder-Hauses in der Mannheimer Straße 19 in Oftersheim statt. Kinder und Babies können ebenfalls mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, heißt es in der Ankündigung. Eine Dolmetscherin unterstützt bei der sprachlichen Vermittlung.

Weitere Informationen gibt Heide Graze per E-Mail an die Adresse atemraum@graze-lebensbalancen.de. zg