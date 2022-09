Endlich wieder feiern und die stolzen Tiere beobachten

Oftersheim. Ob bereits herbstliche Temperaturen herrschen, wenn der Förderkreis Wildgehege Oftersheim am Sonntag, 18. September, auf sein Areal am Heuweg einlädt, steht noch in den Sternen. Sicher ist, dass die Besucher beim „Wilden Herbst“ bei Sonnenschein schattige Plätze am Pavillon zwischen den Gehegen von Hirsch, Wildschwein und Co. vorfinden werden. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr laden die Mitglieder des Vereins auf ihr Areal ein.

Neben der beliebten Wildschweinfütterung ab 14.30 Uhr locken Bratwurst vom Grill, Kaffee, Kuchen und kalte Getränke auf das Gelände. Und es soll, so die Hoffnung der Organisatoren, anders als 2020 werden, als der „Wilde Herbst“ pandemiebedingt nur mit Maske und Sicherheitsabstand erlebt werden konnte.

Und auch der Blick in die Gehege lohnt bei diesem ganz besonderen Fest natürlich. Dort tummeln sich immerhin Wildschweine und Hirsche, die von Gästen aller Altersstufen immer wieder gerne bewundert werden. mgw