Endlich wieder Rock für Jugendliche in Oftersheim

Oftersheim. Der dritte Anlauf soll nun Livemusik zurück in die Gemeinde – noch etwas genauer – ins Jugendzentrum (Juz) bringen. Die „Rocknight“ kommt mit Chris Blackburger, Nitrocks und den Teens von Matora am Freitag, 1. Oktober, zurück. Musik gibt es von 20 bis 23 Uhr, der Einlass ist um 19 Uhr. Der Zutritt ist nur für Getestete, Genesene und Geimpfte ab 14 Jahren erlaubt, erklären die Verantwortlichen. Die Tickets kosten 5 Euro. „Die ehrenamtlichen Helfer sind dabei und sie haben sich schon über viele Konzepte Gedanken gemacht“, erklärt Sebastian Längerer vom Jugendzentrum. Nach zwei Jahren stehen die Zeichen gut, dass es diesmal möglich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Band Matora spielt schon seit drei Jahren zusammen. Das erklärt Schlagzeuger Basti Jacobs: „Wir spielen Richtung Alternative Rock/Grunge. Hannes Auer ist unser Frontmann und Sänger (erste Stimme), Basti spielt Schlagzeug und singt die zweite Stimme.

Eigene Songs aufgenommen

Anfang des vergangenen Jahres waren wir noch zu dritt, unser zweiter Gitarristen ist nicht mehr mit dabei, da es leider nicht gepasst hat. Wir spielen beide mehrere Instrumente, wodurch wir nicht nur Schlagzeug und Gitarre in der Band haben, sondern auch Klavier und Bass“, erklärt er.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Juz Oftersheimer Jugendliche haben keinen Bock auf Müll Mehr erfahren Jugendzentrum Jugendliche haben bei simulierter Abstimmung die Wahl Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugendzentrum Fokus fürs Oftersheimer Sommerferienprogramm liegt auf Inklusion Mehr erfahren

Seit acht Monaten arbeitet das Duo an eigenen Songs und nimmt sie auch auf. Ziel sei es in kommender Zeit die Songs auch auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Bis dahin covern die Musiker noch zusätzlich – Lieder von den Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers oder auch Klassikern von Queen. Matora werden am 1. Oktober den Abend musikalisch eröffnen. Im Hockenheimer Rock ’n’ Roll Trio „Nitrocks“ hauen David Böbel und Fabian Brixner seit nunmehr zehn Jahren auf den Putz. Marvin Gierden macht als Neuzuwachs am Bass das Klangbild der Vollgas Dampfwalze eine ganze Spur breiter und tiefer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie aus dem sonnigen Kalifornien

Die fünf Männer (Chris, Nils, Oli, Christian und Tobi) von der Band „Chris Blackburger“ aus dem Rhein-Neckar-Kreis lassen die Herzen aller Fans von 2000er Pop-Punk-Bands wie Green Day, Blink 182 oder All Time Low höherschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Quintett klingt so, als käme es aus dem sonnigen Kalifornien und würde sich dort mit dem Longboard unter dem Standfuß gerade am College einschreiben. Mit ihren energiereichen, selbst geschriebenen Songs und mitreißenden Melodien, bestehend aus drei E-Gitarren, Bass und Schlagzeug reißen sie ihr Publikum mit.

Bereits im Frühling 2019 konnten sie sich bei ihrem ersten Gig im spanischer Valencia an der Seite von „Dead by April“ beweisen. Ganz nach dem Motto „It’s okay not to be okay“ setzen sie mit ihrer Single „Circles“ ein weiteres Ausrufezeichen.