Energieberatung ist kostenloser Service

Oftersheim. Im Auftrag des Umweltamtes der Gemeinde Oftersheim berät die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) Bürger und Gewerbetreibende zum Thema Energie und Klimaschutz.

Der nächste Beratungstermin ist für Donnerstag, 31. März, geplant. Er findet von 14 bis 16 Uhr im Rathaus statt. Der Service wird über einen Jahresbeitrag des Kreises finanziert und ist damit für die Oftersheimer Bürger eine kostenlose Serviceleistung. Im Fokus der Beratungen stehen energetische Altbaumodernisierung, Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus, Planung eines Passivhauses, Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG, Einsatz von erneuerbaren Energien, Stromsparmaßnahmen sowie die Förderung und Zuschuss durch KfW, Bafa und Land.

Anmeldung per Telefon

Für die Vereinbarung eines Termins können sich Bürger unter Telefon 06221/99 87 50 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de an die Kliba wenden. zg

