Oftersheim. Am Samstag ist Vollmond – der ideale Zeitpunkt, um mit dem Fasten zu beginnen, weiß Elisabeth Groß, Übungsleiterin beim TSV Oftersheim und zertifizierte Fastenkursleiterin (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

Interessenten haben sich nach unserem Bericht bei ihr schon gemeldet. Wir wollen die Gruppe – und auch andere Menschen, die spontan Lust dazu bekommen haben mitzumachen – mit täglichen Tipps eine Woche lang auf ihrem Weg unterstützen. Fasten kann fast jeder Erwachsene, Ausnahmen sind Schwangere und Menschen mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Gicht.

Hier gilt unbedingt: Vorher den Arzt fragen – was grundsätzlich auch bei allen anderen Fastenwilligen empfehlenswert ist.

Am Samstag geht es los mit einem Entlastungstag. Das Ziel ist, sich und seinen Körper langsam aufs eigentliche Fasten vorzubereiten und einzustimmen auf die Darmentleerung, die dann am Sonntag folgt. Deshalb sollte man von jetzt an alles meiden, was schwer im Magen liegt.

Drei Mahlzeiten

AdUnit urban-intext2

Man darf drei Mahlzeiten – gleichbedeutend mit je einer Portion (entspricht einer Handvoll) – zu sich nehmen. Es eignen sich Ballaststoffe wie Kartoffeln oder Reis, weiterhin Rohkost, Obst (außer Trauben und Bananen, weil der Zuckergehalt zu hoch ist), Quark, Nüsse oder Salat – gerne auch gemischt, nur eben nur je eine Handvoll pro Mahlzeit. Wer’s flüssig mag, darf auch schon selbst gemachte Gemüsebrühe (etwa 0,5 Liter pro Portion) oder 0,3 Liter Saftschorle (den Saft selbst pressen, verdünnt im Verhältnis ein Drittel Saft und zwei Drittel Wasser) löffeln.

Wofür man sich am Samstag auch entscheidet – eines gilt in jedem Fall: viel trinken, mindestens 2,5 bis 3 Liter Kräutertee oder (gutes Quell)-Wasser pro Tag, am besten ohne Kohlensäure. Schließlich sollen die Gifte und der Ballast aus dem Körper ausgespült werden. Hülsenfrüchte eignen sich nicht, sie können Blähungen verursachen. Und schließlich soll ja die Entlastung schon herbeigeführt werden. Tabu sind außerdem Säurebildner, dazu gehören Kaffee, Schwarz-, Grün- und weißer Tee. Auch Zwischenmahlzeiten sind ab jetzt kein Thema mehr – schließlich geht es beim Fasten unter anderem darum, Leber und Bauchspeicheldrüse zu entlasten.

Ruhe und Bewegung

AdUnit urban-intext3

Einstimmen darf man sich gerne schon mit Ruhe und Bewegung im Wechsel – beispielsweise spazieren gehen an der frischen Luft und Entspannung. Das kann ein Vollbad sein oder eine andere Auszeit vom Stress – individuell verschieden, aber alles ganz bewusst und mit Bedacht. Grundsätzlich empfiehlt sich auch, den Handy- und Fernsehkonsum einzuschränken – oder optimalerweise komplett wegzulassen.

AdUnit urban-intext4

Beim Fasten geht es darum, sich hinführen zu sich selbst, aus sich heraus zu leben. Dazu gehört, den seelischen Müll und körperlichen Ballast loszuwerden, Gifte auszuleiten. Der Entlastungstag ist das langsame Loslösen von den Altlasten und das Hinübergleiten ins Fasten – alles in Ruhe und in angenehmer, entspannter Atmosphäre.

Das sollten Sie fürs Wochenende im Haus haben: Glaubersalz zur Darmentleerung (alternativ Sauerkrautsaft), ausreichend Kräutertee, (Wurzel)-Gemüse für die Brühe und Obst (außer Bananen und Trauben) für Saft. az

Info: Fragen zum Fasten beantwortet TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß, Telefon 06202/5 17 47.