In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause am Dienstagabend stand zuerst eine Ehrung auf der Tagesordnung. Für zehnjährige Gemeinderatszugehörigkeit und in Anerkennung seiner Verdienste um die örtliche Gemeinschaft wurde SPD-Gemeinderat Rüdiger Laser mit der Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg sowie mit der Bürgerplakette in Bronze der Gemeinde Oftersheim ausgezeichnet.

