Erntedank in der Gemeinde feiern

Oftersheim. Wer Erntedank feiern will, der hat in der Gemeinde gleich zweimal die Möglichkeit dazu. Bei der evangelischen Kirche wird der Gottesdienst am Sonntag, 3. Oktober, von den Konfirmanden gestaltet. In der Christuskirche sind Besucher ab 10 Uhr dazu eingeladen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, aber eine Registrierung vor Ort.

Außerdem feiert die evangelische Gemeinde am Schlossplatz ihren Gottesdienst ebenfalls in Oftersheim. Statt herbstliche Deko und Erntedankgaben aus der Natur in die Gemeinderäume zu bringen, feiert die evangelische Gemeinde am Schlossplatz ihren Erntedank-Gottesdienst in der Natur, wo es auch keine allzu restriktiven Hygieneregeln gibt.

Mit Gitarre und Picknickdecken ausgestattet, geht es am Sonntag, 3. Oktober, um 10.30 Uhr in der Nähe des Wildschweingeheges hinter der Hardtwaldsiedlung los. zg/nina