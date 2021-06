Erst vergeben – dann versöhnt

Oftersheim. Im Predigttext des 4. Sonntag nach Trinitatis geht es um Versöhnung. In der Josephsgeschichte im 1. Buch Mose geht es zudem um Neid und Hass, um Schuld und Vergebung. Es ist eine Geschichte, die sich so ähnlich auch heute unter Geschwistern abspielen könnte.

AdUnit urban-intext1

Joseph ist der Liebling Jakobs, verwöhnt und bevorzugt. Im Traum sieht er, dass sich seine Brüder eines Tages vor ihm verneigen werden. Und er kann seinen Traum nicht für sich behalten. Da machen sich Neid, Zorn und Hass bei den Brüdern breit. Sie wollen Josef loswerden. Bei passender Gelegenheit verkaufen sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Dem Vater berichten sie vom angeblichen Tod. Joseph verliert sein Zuhause, seine Freiheit und erfährt in der Fremde Unrecht, Gefängnis und Verleumdung. Aber er geht nicht unter. Da er Träume zu deuten weiß, kommt er an den Hof des Pharao und kann durch seine kluge Politik die Ägypter vor einer großen Hungersnot bewahren.

© Habicht

Und die Brüder? Regt sich nicht ihr Gewissen? Wie können sie mit dieser Schuld über all die Jahre leben? Auch wenn die Bibel davon nichts erzählt, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Schuld schwer auf ihnen lastet. Wie kann ich mit Schuld umgehen? Schuld gegenüber dem Partner, dem Freund, dem Anderen? Ich kann sie verdrängen und klein reden. Aber ich kann mich auch zu ihr bekennen. Wer das nicht kann, verspielt das Recht, ein anderer zu werden, das Recht, sich zu bekehren, sagt Dorothee Sölle.

Das erkennen auch die Brüder Josephs. Als sie eine Hungersnot nach Ägypten führt, begegnen sie Joseph wieder. Sie fürchten seine Rache für das ihm angetane Leid. Sie wissen um ihr Unrecht und bitten Joseph: Vergib uns unsere Schuld. Im Hebräischen heißt das wörtlich: Trage unsere Schuld. Das meint, die Schuld des anderen tragen, ertragen, sie aushalten, ohne mich zu rächen. Schuld bleibt Schuld, aber indem ich die Schuld des anderen trage, ist Vergebung möglich.

AdUnit urban-intext2

Joseph maßt sich nicht an, an Gottes Stelle zu richten. Er sagt: Fürchtet euch nicht! Es ist ihm bewusst, dass er trotz schmerzhafter Erfahrungen von Gott nicht verlassen war. Mit dieser Sicht kann er vergeben.

Die Geschichte zeigt, dass Versöhnung möglich ist – damals wie heute. Einem anderen wirklich zu vergeben, ist schwer. Aber viel schwerer wird es oft nach der Vergebung. Dann schaffen es die Beteiligten oft nicht, neu miteinander anzufangen. Warum ist es so schwer, neu miteinander anzufangen, wenn man sich doch vergeben hat?

AdUnit urban-intext3

Vielleicht, weil Vergebung zu wenig ist. Manche Menschen sind schwer getroffen und verletzt vom anderen und geben sich trotzdem alle Mühe, weil die Gemeinsamkeit ihnen so wichtig ist.

AdUnit urban-intext4

Aber was kann man denn noch tun, damit eine Beziehung – gleich welcher Art – wirklich wieder gut werden kann: gleichwertig, ohne diese Schieflage, die entsteht, wenn einer sich zum anderen hinunter beugt und verzeiht. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die von Vergebung erzählen. Und da fällt mir auf: Wo Jesus einem Menschen vergibt, da wird oft noch von einem weiteren Schritt erzählt. Von einem Auftrag. Einem neuen Projekt. Nehmen Sie die Geschichte von Petrus, der so viel versprochen hatte und nichts halten konnte, der Jesus verleugnet und im Stich gelassen hat.

Mitarbeit auf Augenhöhe

Es gibt eine Aussprache zwischen den beiden Männern, erzählt die Bibel (Joh 21, 15ff). Und dann kriegt Petrus einen großen Auftrag: er soll sich um die kümmern, die nach Jesu Tod sonst niemanden mehr hätten. Jesus nimmt den Mann, der doch so jämmerlich versagt hatte, wieder ganz ernst. Er sagt nicht: zeig erst mal, ob es jetzt klappt, bewähr dich erst, dann werden wir sehen. Jesus bittet ihn um seine Mitarbeit. Auf Augenhöhe gewissermaßen. Das ist wirklich ein neuer Anfang, finde ich. Vergebung ist anscheinend zu wenig, wenn man neu miteinander anfangen will. Vergebung bleibt, bei dem was war. Man braucht eine gemeinsame Aufgabe, ein Projekt, das nach vorne weist. Das gemeinsame Planen und Arbeiten führt zusammen. Man kann spüren, wie sehr man sich braucht und dass man sich auf den anderen verlassen kann. So wird aus Vergebung Versöhnung. Versöhnung ist auf die Zukunft hin ausgerichtet.

Genau das werden wir in der kommenden Woche endlich wieder feiern. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, 4. Juli, mit Prädikant in Ausbildung Matthias Pröhl und mir. Nach langer Zeit endlich wieder mit Abendmahl. Wenn wir unsere menschlichen Grundbedürfnisse aufzählen müssten, würden uns wohl zuallererst Essen und Trinken einfallen. Doch wonach wir fast genauso „hungern“ ist die Nähe zu anderen Menschen. Nähe heißt nicht nur, jemanden zum Reden zu haben, sondern auch ein sanfter Händedruck, eine Umarmung, eine Geste der Versöhnung. Nun sind wir – nach langer Durststrecke – erstmals wieder eingeladen, an seinen Tisch zu kommen, uns vergeben zu lassen und anderen zu vergeben, uns stärken zu lassen, um Schritte aufeinander zugehen. Dies alles in großer Verbundenheit zueinander. Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen braucht es ab sofort auch keine Anmeldung mehr über das Ticketportal. (Bild: Habicht)