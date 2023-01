Erstklässler zeitnah anmelden

Oftersheim. In den nächsten Wochen beginnt an der Friedrich-Ebert-Schule und an der Theodor-Heuss-Schule die Anmeldung für die künftigen Erstklässler. An der Ebert-Grundschule besteht dafür im Zeitraum von Montag, 6. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar, die Gelegenheit, an der Heuss-Schule zusätzlich zu diesen Tagen auch am Freitag, 17. Februar. „Dazu erhalten die Eltern aller schulpflichtigen Kinder Mitte oder Ende Januar einen persönlichen Anmeldetermin per Post“, schreiben die beiden Grundschulen.

Schulpflichtig werden nach Auskunft der beiden Lehreinrichten alle diejenigen, die in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 geboren wurden, sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder. „Auch Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit unterliegen der Anmeldepflicht“, heißt es in der Ankündigung zur Anmeldung der Vorschüler.

Sekretariate kontaktieren

Oftersheimer „Kids“, die zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024 sechs Jahre alt werden, sind sogenannte „Kannkinder“ und können auf Wunsch der Eltern bereits vorab schulpflichtig werden, wenn die Schulfähigkeit besteht. „Die Eltern werden gebeten, sich in diesem Fall vorab telefonisch mit dem Sekretariat ihrer jeweiligen Grundschule in Verbindung zu setzen. Die Theodor-Heuss-Schule ist unter Telefon 06202/ 57 78 70 zu erreichen, die Friedrich-Ebert-Schule unter der Nummer 06202/59 71 51.

Wenn Eltern beabsichtigen, ihr Kind für ein Jahr vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen, werden sie diesbezüglich gebeten, sich ebenfalls vorab telefonisch mit der Grundschule in Verbindung setzen. zg