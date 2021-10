Oftersheim. Nach langer Corona-bedingter Pause führte der VdK-Ortsverband seine Mitgliederversammlung durch. Dabei wurden die Mitgliederversammlung 2019 und die Hauptversammlung für 2020 kombiniert und der Vorstand nach mehreren Jahren durch einen stellvertretenden Vorsitzenden erstmals wieder komplettiert. Das Amt wird Werner Frei begleiten.

Im Restaurant „Elea“ begrüßte Vorsitzender Peter Mark 36 Mitglieder sowie Ulrike Kahlert als Vertretung des Kreisverbandes. Mark verlas den Geschäftsbericht und informierte über die Mitgliederentwicklung sowie Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre. Die jüngste Veranstaltung vor Corona war allerdings die Winterfeier im Januar vor mehr als eineinhalb Jahren gewesen.

Der Vorstand Geschäftsführender Vorstand: Vorsitzender Peter Mark, Stellvertreter Werner Frei, Kassiererin Brigitte Holland. Schriftführerin: Carmen Mingrone. Frauenbeauftragte: Judith Grigo. Beisitzer: Ingrid Schuhmacher, Karin Hauck und Phillip Kremer. Revisoren: Petra Frei und Johann Watzl. zg

Es folgte die Zusammenfassung der Frauenbeauftragten Judith Grigo sowie der für die beiden zurückliegenden Jahre zweigeteilte Kassenbericht von Karin Hauck, der die Revisoren eine sehr gute Kassenführung bescheinigten.

Ulrike Kahlert führte anschließend durch die Neuwahl des Vorstandes, der den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen dankte. „Es geht endlich wieder los“, freute sich Vorsitzender Peter Mark auf eine Zukunft mit mehr Veranstaltungen als in den Monaten seit Beginn der Corona-Pandemie. Bereits am 30. Oktober steht die „Sozialpolitische Veranstaltung“ des VdK mit Bundesvorsitzender Verena Bentele an. „Sie kommt erstmals in unsere Gegend“, unterstrich Mark, der dazu einlud, die Gelegenheit wahrzunehmen, Bentele in der Feudenheimer Kulturhalle kennenzulernen.

Die Versammlung des Ortsverbandes endete mit einem gemeinsamen Abendessen. zg/mgw